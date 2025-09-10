BAGERISTA KOPAO ZEMLJU, PA NAIŠAO NA LJUDSKE OSTATKE: Horor u Sopotu
JEZIV prizor otkriven je juče u toku dana u Sopotu, kada su radnici, tokom radova na postavljanju eleketričnih kablova, otkrili ljudske ostatke.
Naime, bagerista, koji je kopao zemlju gde treba da prođu kablovi, naišao je na ljudske kosti koje je zahvatila kašika mašine.
Radnici su zatečeni prizor odmah prijavili nadređenima i vlasnicima zemljišta koji su odmah pozvali nadležne institucije i prijavili, a radovi su odmah obustavljeni.
Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a pronađene kosti su pažljivo spakovane i prevezene na Institut za sudsku medicinu gde će biti urađena detaljna analiza kako b se utvrdilo njihovo poreklo i starost.
- U pitanju je par kostiju za koje se jasno videlo da su ljudskog porekla. Policija je brzo reagovala po prijavi vlasnika, pokupila kosti i odnela ih. Nakon što su oni otišli, bagerista je rupu zatrpao - rekao je izvor.
Za sada nije poznato koliko dugo su kosti bile zakopane niti kako su dospele na to mesto. Meštani nagađaju da bi mogle pripadati nekome ko je odavno preminuo na putu ka polju ili dok je čuvao stoku, ali im je sumnjivo što nije pronađen ceo skelet u tom slučaju. Drugi pak veruju da se možda radi o ostacima iz vremena ratova sa Osmanskim carstvom.
Istraga će pokazati kome pripadaju otkiveni posmrtni ostaci, kao i pre koliko je osoba preminula.
Telegraf
