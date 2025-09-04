OPLJAČKALI DVA DOMA: Dva razbojnika uhapšena u Subotici, upadali u kuće, krali telefone i nakit
POLICIJA u Subotici rasvetlila je dve teške krađe i uhapsila I. V. (29) i G. K. (19) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili ova krivična dela.
Sumnja se da su oni u toku avgusta provalili u dve kuće na periferiji Subotice i ukrali tri laptopa, dva mobilna telefona, tablet, dva ručna sata, nakit i novac.
Prilikom pretresa kuće koju je koristio I. V. policija je pronašla deo ukradenih stvari i one će biti vraćene vlasnicima.
Kod provalnika pronađena i droga
Takođe, kod osumnjičenih je nađena i manja količina marihuane, pa će protiv njih biti podneta i krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.
I. V. i G. K. je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.
(Blic)
