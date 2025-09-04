POLICIJA KAZNILA STOTINU VOZAČA: Tokom „Roštiljijade“ alkotestirano više od 13 hiljada učesnika u saobraćaju
Pripadnici leskovačke policije su tokom trajanja ovogodišnje manifestacije „Roštiljijada“, koja je održana minule sedmice, alkotestirali 13.194 vozača i sankcionisali 98 koji su vozili pod dejstvom alkohola, kao i dvojicu pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.
Policija je iz saobraćaja isključila vozače autmobila „bmv“(61), „mazda“(31), „korsa“(58) i „astra“(33) koji su upravljali vozilima sa 2,45, 1,91, 1,82 odnosno 1,74 promila alkohola u organizmu.
Saobraćajne patrole su zaustavile i vozače „audija“(54), „fokusa“(33), „pežoa“(59) i „audija“(27) koji su vozili sa 1,48, 1,40, 1,36 odnosno 1,27 promila alkohola, dvojicu biciklista, starih 34 odnosno 32 godine, sa po 1,21 promil alkohola i vozača motocikla(53) koji je odbio da se podvrgne alkotestu.
Iz saobraćaja su isključeni i vozači „korse“(29) i četrdesetdevetogodišnji biciklista koji su vozili pod dejstvom marihuane.
Ovi vozači su zadržani, a protiv njih će, kao i protiv svih ostalih vozača koji su učinili prekršaje biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)