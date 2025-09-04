Hapšenja i istraga

POLICIJA KAZNILA STOTINU VOZAČA: Tokom „Roštiljijade“ alkotestirano više od 13 hiljada učesnika u saobraćaju

Игор Митић
Igor Mitić

04. 09. 2025. u 13:50

Pripadnici leskovačke policije su tokom trajanja ovogodišnje manifestacije „Roštiljijada“, koja je održana minule sedmice, alkotestirali 13.194 vozača i sankcionisali 98 koji su vozili pod dejstvom alkohola, kao i dvojicu pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

foto: I.Mitić

Policija je iz saobraćaja isključila vozače autmobila „bmv“(61), „mazda“(31), „korsa“(58) i „astra“(33) koji su upravljali vozilima sa 2,45, 1,91, 1,82 odnosno 1,74 promila alkohola u organizmu.

Saobraćajne patrole su zaustavile i vozače „audija“(54), „fokusa“(33), „pežoa“(59) i „audija“(27) koji su vozili sa 1,48, 1,40, 1,36 odnosno 1,27 promila alkohola, dvojicu biciklista, starih 34 odnosno 32 godine, sa po 1,21 promil alkohola i vozača motocikla(53) koji je odbio da se podvrgne alkotestu.

Iz saobraćaja su isključeni i vozači „korse“(29) i četrdesetdevetogodišnji biciklista koji su vozili pod dejstvom marihuane.

Ovi vozači su zadržani, a protiv njih će, kao i protiv svih ostalih vozača koji su učinili prekršaje biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

