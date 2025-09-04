NOVOSAĐANIN UHAPŠEN ZBOG SKRIVANJA OSUMNJIČENOG ZA UBISTVO: Nastavljena potraga za ubicom navijača

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su Novosađanina M. M. (25), zbog sumnje da je u iznajmljenom stanu u Novom Sadu krio osumnjičenog za ubistvo D. M. (37), u utorak uveče na novosadskoj Detelinari.

Z. Grumić

Kako je navedeno u saopštenju, M. M. je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Njemu je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati a potom će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Policija nastavlja potragu za G. V. zbog sumnje da je, nakon svađe ispred jednog kafića nožem usmrtio D. M, sa kojim je duže vreme bio u sukobu.



