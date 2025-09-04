NOVOSAĐANIN UHAPŠEN ZBOG SKRIVANJA OSUMNJIČENOG ZA UBISTVO: Nastavljena potraga za ubicom navijača
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su Novosađanina M. M. (25), zbog sumnje da je u iznajmljenom stanu u Novom Sadu krio osumnjičenog za ubistvo D. M. (37), u utorak uveče na novosadskoj Detelinari.
Kako je navedeno u saopštenju, M. M. je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.
Njemu je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati a potom će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.
Policija nastavlja potragu za G. V. zbog sumnje da je, nakon svađe ispred jednog kafića nožem usmrtio D. M, sa kojim je duže vreme bio u sukobu.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)