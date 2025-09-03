SKIDAO ZUJALICE PA OBUKAO ROBU: Srbin uhapšen za krađu u vrednosti od 300 evra
DRŽAVLjANIN Srbije D. M. uhapšen je u Bijelom Polju nakon što je zatečen u krađi u jednom prodajnom objektu sportske garderobe.
- On je ušao u prodavnicu, deo garderobe u vrednosti od oko 300 evra obukao ispod svoje odeće, a u kabini je prethodno uklonio sigurnosne uređaje poznate kao "zujalice". Potom je pokušao da izađe iz objekta, ali su policajci, postupajući po prijavi, ubrzo stigli i zatekli ga u izvršenju krivičnog dela - potvrđeno je u bjelopoljskoj policiji.
Osumnjičeni je odmah lišen slobode i sproveden u policijsku stanicu.
Iz Uprave policije Crne Gore ističu da je brza reakcija i saradnja sa građanima još jednom pokazala značaj zajedničkog delovanja u borbi protiv svih oblika kriminala.
(Kurir)
