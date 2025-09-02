UHAPŠEN OSUMNJIČENI DA JE IZBO PRODAVCA NA PIJACI: Zločinu prethodila očeva svađa
BEOGRADSKA policija uhapsila je Aleksandra O. zbog sumnje da je noćas izbo prodavca na pijaci na Medaku.
On je osumnjičen za izvršenje krivičnog dela ubistvo u pokušaju, saznaje Tanjug.
Sumnja se da se najpre otac osumnjičenog sukobio sa oštećenim i da je došao kući, nakon čega je njegov sin, Aleksandar O. otišao na pijacu i izbo prodavca. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati.
BONUS VIDEO:
"STAZE KOSMETA": Sušiće - Epizoda 2
Preporučujemo
DRAMA U Beogradu: Radio na tezgi, pa dobio nož u stomak
01. 09. 2025. u 21:42
HAPŠENjE ZBOG EKOLOŠKOG KRIMINALA: Nelegalno vađenje šljunka iz Velike Morave
01. 09. 2025. u 17:23
KRUTIJEV TEROR NAD SRBIMA NA KiM SE NASTAVLjA: Izveli decu iz školskog autobusa i priveli ih zbog natpisa na majicama
01. 09. 2025. u 17:10 >> 17:11
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO koje vredi milione evra
FRANCUZ koji je nasledio kuću od preminulih rođaka otkrio je neverovatnu riznicu zlatnih novčića i poluga vrednih nekoliko miliona evra. Blago je bilo jako dobro sakriveno ispod nameštaja i u kupatilu.
31. 08. 2025. u 14:26
Komentari (0)