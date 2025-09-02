Hapšenja i istraga

UHAPŠEN OSUMNJIČENI DA JE IZBO PRODAVCA NA PIJACI: Zločinu prethodila očeva svađa

В.Н.

02. 09. 2025. u 09:29

BEOGRADSKA policija uhapsila je Aleksandra O. zbog sumnje da je noćas izbo prodavca na pijaci na Medaku.

УХАПШЕН ОСУМЊИЧЕНИ ДА ЈЕ ИЗБО ПРОДАВЦА НА ПИЈАЦИ: Злочину претходила очева свађа

D.N.

On je osumnjičen za izvršenje krivičnog dela ubistvo u pokušaju, saznaje Tanjug.

Sumnja se da se najpre otac osumnjičenog sukobio sa oštećenim i da je došao kući, nakon čega je njegov sin, Aleksandar O. otišao na pijacu i izbo prodavca. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati.

