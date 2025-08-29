OVAKO JE UHAPŠEN BLOKADER: Srećko I. kamenicama gađao pripadnike Žandarmerije u kordonu (VIDEO)
POLICIJSKI službenici su operativnim radom identifikovali i po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili Srećka I. (28) iz okoline Gornjeg Milanovca jer je 5. avgusta ove godine kamenicama gađao pripadnike Žandarmerije tokom neprijavljenog javnog skupa ispred prostorija SNS u Zemunu.
Kako saznajemo, ovaj ekstremista i nasilnik je i ranije prijavljivan zbog nasilja u porodici i osuđivan zbog drugih krivičnih dela.
On je tog 5. avgusta oko 22:20 gađao žandarme koji su stajali u kordonu između prostorija SNS i demonstranata koji su nadirali ka stranačkim prostorijama.
Srećko I. će, kako saznajemo biti priveden tužilaštvu na saslušanje zbog krivičnog dela Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.
Pogledajte snimak hapšenja:
