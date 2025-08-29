Hapšenja i istraga

OVAKO JE UHAPŠEN BLOKADER: Srećko I. kamenicama gađao pripadnike Žandarmerije u kordonu (VIDEO)

Новости онлине

29. 08. 2025. u 19:02

POLICIJSKI službenici su operativnim radom identifikovali i po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili Srećka I. (28) iz okoline Gornjeg Milanovca jer je 5. avgusta ove godine kamenicama gađao pripadnike Žandarmerije tokom neprijavljenog javnog skupa ispred prostorija SNS u Zemunu.

ОВАКО ЈЕ УХАПШЕН БЛОКАДЕР: Срећко И. каменицама гађао припаднике Жандармерије у кордону (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Kako saznajemo, ovaj ekstremista i nasilnik je i ranije prijavljivan zbog nasilja u porodici i osuđivan zbog drugih krivičnih dela.

Foto: Printskrin

On je tog 5. avgusta oko 22:20 gađao žandarme koji su stajali u kordonu između prostorija SNS i demonstranata koji su nadirali ka stranačkim prostorijama. 

Foto: Printskrin

Srećko I. će, kako saznajemo biti priveden tužilaštvu na saslušanje zbog krivičnog dela Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

Pogledajte snimak hapšenja:

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (5)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA