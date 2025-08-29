OVAKO JE UHAPŠEN BLOKADER: Srećko I. kamenicama gađao pripadnike Žandarmerije u kordonu (VIDEO)

POLICIJSKI službenici su operativnim radom identifikovali i po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili Srećka I. (28) iz okoline Gornjeg Milanovca jer je 5. avgusta ove godine kamenicama gađao pripadnike Žandarmerije tokom neprijavljenog javnog skupa ispred prostorija SNS u Zemunu.

Foto: Novosti

Kako saznajemo, ovaj ekstremista i nasilnik je i ranije prijavljivan zbog nasilja u porodici i osuđivan zbog drugih krivičnih dela.

Foto: Printskrin

On je tog 5. avgusta oko 22:20 gađao žandarme koji su stajali u kordonu između prostorija SNS i demonstranata koji su nadirali ka stranačkim prostorijama.

Foto: Printskrin

Srećko I. će, kako saznajemo biti priveden tužilaštvu na saslušanje zbog krivičnog dela Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

Pogledajte snimak hapšenja: