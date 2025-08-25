UZGAJALI PSIHOAKTIVNE PEČURKE: Policija u Bečeju otkrila dve laboratorije i uhapsila dvojicu osumnjičenih
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju otkrili su dve laboratorije za veštački uzgoj psihoaktivnih pečuraka i uhapsili D. M. (40) iz ovog mesta i L. Đ. (29) iz okoline, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Pretresom prostorija koje koriste osumnjičeni, na više lokacija u ovoj opštini, pronađeno je oko 4, 4 kilograma psihoaktivnih pečuraka, 2, 5 kilograma marihuane, 190 grama hašiša, oko 60 grama amfetamina i tegla sa semenkama indijske konoplje.
Takođe, pronađene su i tri vage za precizno merenje.
D. M. i L. Đ. je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i oni su, uz krivičnu prijavu, privedeni višem javnom tužiocu u Zrenjaninu.
