TRAGA SE ZA JOŠ TROJICOM: Uhapšen osumnjičeni da je napao i izbo muškarca u Užicu

В.Н.

22. 08. 2025. u 17:32

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Užicu uhapsili su P. M. (25) iz Užica, zbog sumnje da je sa još trojicom muškaraca, za kojima policija traga, fizički napao i nožem ranio 36-godišnjeg muškarca.

D.N.

Oni su osumnjičeni za izvršenje krivičnih dela nasilničko ponašanje i teška telesna povreda, saopošteno je iz Policijske uprave u Užicu.

On i još trojica muškaraca, za kojima policija intenzivno traga, sumnjiče se da su 15. avgusta 2025. godine, u Užicu, fizički napali i oštrim predmetom zadali više uboda 36-godišnjem muškarcu. Muškarac je zadobio teške telesne povrede i pomoć mu je ukazana u Opštoj bolnici u Užicu.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Užicu, P. M. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

(Tanjug)

