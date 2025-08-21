Hapšenja i istraga

TREĆE OJT TRAŽI PRITVOR ZA DEVETORICU: Osumnjičeni za ugrožavanje sigurnosti više lica, istraga protiv 25 osoba

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

21. 08. 2025. u 21:38

JAVNI tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu doneo je danas rešenje o zadržavanju i zatražilo pritvor za ukupno devet lica zbog postojanja osnovane sumnje da su u stambeno poslovnom kompleksu "West" na Novom Beogradu 25. jula ugrozili sigurnost više lica.

ТРЕЋЕ ОЈТ ТРАЖИ ПРИТВОР ЗА ДЕВЕТОРИЦУ: Осумњичени за угрожавање сигурности више лица, истрага против 25 особа

Foto printskrin MUP

Okrivljenima se stavlja na teret da su 25. jula u pomenutom kompleksu na Novom Beogradu ugrozili sigurnost oštećenih D. V. (32), R.V. (31) i V. V. (6) tako što su uputili pretnje da će napasti na život i telo, dok su se nalazili ispred stana oštećenih, što je izazvalo uznemirenost građana.

U saopštenju Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu navodi se da su rešenja o zadražvanju doneta za lica M. V. (33), N. P. (41), V. Š. (27), M. M. (33), M. V. (33), M. R. (27), M. D. (30), M. M. (29) i M. P. (25).

Po nalogu javnog tužioca policijski službenici UKP - Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima su doneli rešenje o zadržavanju M.M. (33) zbog postojanja osnovane sumnje da su u saizvršilaštvu izvršili krivično delo Ugrožavanje sigurnosti.

Na osnovu do sada utvrđenog činjeničnog stanja, a nakon izvršenih uvida u video snimak i iskaza svedoka, u izvršenju krivičnog dela je učestvovalo ukupno 25 osumnjičenih, od kojih je 15 lica identifikovano, dok se identitet ostalih intenzivnim radnom utvrđuje.

Neposredno nakon izvršenja krivičnog dela pet lica je uhapšeno i saslušano, dok su za ostalim identifikovanim licima bile raspisane potrage do 21. avgusta kada su postali dostupni državnim organima i kada su u prostorijama tužilaštva saslušani od strane javnih tužilaca.

Iznoseći odbranu okrivljeni su negirali izvršenje krivičnog dela koje im se stavlja na teret, a imajući u vidu postojanje zakonskih osnova za određivanje pritvora, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo Trećem osnovnom sudu u Beogradu predlog da, kao nužnu meru za nesmetano vođenje krivičnog postupka i obezbeđivanje prisustva okrivljenih prema njima odredi pritvor u trajanju do 30 dana.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŽIVOT IDE DALJE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku

ŽIVOT IDE DALjE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku