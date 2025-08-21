TREĆE OJT TRAŽI PRITVOR ZA DEVETORICU: Osumnjičeni za ugrožavanje sigurnosti više lica, istraga protiv 25 osoba

JAVNI tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu doneo je danas rešenje o zadržavanju i zatražilo pritvor za ukupno devet lica zbog postojanja osnovane sumnje da su u stambeno poslovnom kompleksu "West" na Novom Beogradu 25. jula ugrozili sigurnost više lica.

Okrivljenima se stavlja na teret da su 25. jula u pomenutom kompleksu na Novom Beogradu ugrozili sigurnost oštećenih D. V. (32), R.V. (31) i V. V. (6) tako što su uputili pretnje da će napasti na život i telo, dok su se nalazili ispred stana oštećenih, što je izazvalo uznemirenost građana.

U saopštenju Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu navodi se da su rešenja o zadražvanju doneta za lica M. V. (33), N. P. (41), V. Š. (27), M. M. (33), M. V. (33), M. R. (27), M. D. (30), M. M. (29) i M. P. (25).

Po nalogu javnog tužioca policijski službenici UKP - Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima su doneli rešenje o zadržavanju M.M. (33) zbog postojanja osnovane sumnje da su u saizvršilaštvu izvršili krivično delo Ugrožavanje sigurnosti.

Na osnovu do sada utvrđenog činjeničnog stanja, a nakon izvršenih uvida u video snimak i iskaza svedoka, u izvršenju krivičnog dela je učestvovalo ukupno 25 osumnjičenih, od kojih je 15 lica identifikovano, dok se identitet ostalih intenzivnim radnom utvrđuje.

Neposredno nakon izvršenja krivičnog dela pet lica je uhapšeno i saslušano, dok su za ostalim identifikovanim licima bile raspisane potrage do 21. avgusta kada su postali dostupni državnim organima i kada su u prostorijama tužilaštva saslušani od strane javnih tužilaca.

Iznoseći odbranu okrivljeni su negirali izvršenje krivičnog dela koje im se stavlja na teret, a imajući u vidu postojanje zakonskih osnova za određivanje pritvora, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo Trećem osnovnom sudu u Beogradu predlog da, kao nužnu meru za nesmetano vođenje krivičnog postupka i obezbeđivanje prisustva okrivljenih prema njima odredi pritvor u trajanju do 30 dana.

