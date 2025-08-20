OGLASIO SE MUP: Policija intenzivno radi na pronalažnjeu lica koja su povredila dve osobe u Valjevu

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Valjevu intenzivno rade na identifikaciji i pronalaženju lica koja su 15. avgusta oko 21.10 časova u Ulici Alekse Dundića u jednom autocentru fizički napala i povredila dve osobe i pričinila materijalnu štetu.

MUP

Prema do sada prikupljenim informacijama, pet nepoznatih maskiranih lica ušlo je u objekat i drvenim palicama zadalo više udaraca u predelu glave i tela vlasniku autocentra J. J. i taksisti D. T, koji se tu zatekao, nakon čega su oštetili inventar, kao i više parkiranih vozila.

Obe povređene osobe zbrinute su u Urgentnom centru u Valjevu, gde im je ukazana lekarska pomoć.

Policija preduzima sve mere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju identifikacije i hapšenja izvršilaca ovog krivičnog dela, kao i rasvetljavanja svih okolnosti događaja.