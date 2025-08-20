Hapšenja i istraga

OGLASIO SE MUP: Policija intenzivno radi na pronalažnjeu lica koja su povredila dve osobe u Valjevu

В. Н.

20. 08. 2025. u 14:08

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Valjevu intenzivno rade na identifikaciji i pronalaženju lica koja su 15. avgusta oko 21.10 časova u Ulici Alekse Dundića u jednom autocentru fizički napala i povredila dve osobe i pričinila materijalnu štetu.

ОГЛАСИО СЕ МУП: Полиција интензивно ради на проналажњеу лица која су повредила две особе у Ваљеву

MUP

Prema do sada prikupljenim informacijama, pet nepoznatih maskiranih lica ušlo je u objekat i drvenim palicama zadalo više udaraca u predelu glave i tela vlasniku autocentra J. J. i taksisti D. T, koji se tu zatekao, nakon čega su oštetili inventar, kao i više parkiranih vozila.

Obe povređene osobe zbrinute su u Urgentnom centru u Valjevu, gde im je ukazana lekarska pomoć.

Policija preduzima sve mere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju identifikacije i hapšenja izvršilaca ovog krivičnog dela, kao i rasvetljavanja svih okolnosti događaja.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PREDLOŽEN PRITVOR: Oglasilo se novosadsko OJT povodom jučertašnjih i današnjih blokada zgrade pravosudnih organa
Hapšenja i istraga

0 0

PREDLOŽEN PRITVOR: Oglasilo se novosadsko OJT povodom jučertašnjih i današnjih blokada zgrade pravosudnih organa

OSNOVNO avno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da povodom radnji određenog broja lica koje vrše u cilju sprečavanja redovnog rada Suda i Tužilaštva kao i blokade zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu, počevši od 19. avgusta, ovo tužilaštvo preduzima sve neophodne mere i radnje radi uspostavljanja zakonitog stanja i procesuiranja učinilaca krivičnih dela.

20. 08. 2025. u 16:18

Politika
Tenis
Fudbal
MEĐU ŽRTVAMA 17-ORO DECE: Više od 70 poginulih u teškoj saobraćajnoj nesreći autobusa, kamiona i motocikla u Avganistanu

MEĐU ŽRTVAMA 17-ORO DECE: Više od 70 poginulih u teškoj saobraćajnoj nesreći autobusa, kamiona i motocikla u Avganistanu