RASPORIO DEČAKU STOMAK, PA SE BRANI SA SLOBODE: Više tužilaštvo u Pančevu traži pritvor za napadača u parku

VIŠE tužilaštvo u Pančevu žalilo se juče na odluku Višeg suda iz tog grada da Miloš V. (17), kojeg sumnjiče za pokušaj ubistva, bude pušten da se brani sa slobode. U svojoj žalbi tužilaštvo je zatražilo da se okrivljeni uhapsi i da mu se odredi pritvor do 30 dana, kako ne bi uticao na svedoke i kako ne bi ponovio ili dovršio delo.

D.N.

Miloš V. se tereti da je 14. 8. uveče oko 22.30 časova nožem u stomak ubo Maksima S. (15) u parku u Pančevu i naneo mu tešku telesnu povredu opasnu po život. Dečak je operisan, stabilizovan u bolnici i sada je van životne opanosti.

Kako je Maksimov otac Igor S. ispričao medijima njegov sin je sa drugom sedeo na klupi u parku, kada im je prišao Miloš V. i rekao njegovom drugu da mu duguj 3.000 dinara, jer tu sede.

- Kada je moj sin pitao zašto, on je rekao da mu sada duguju 15.000 dinara, na šta je moj sin odgovorio da nikome ništa nije dužan. Tada ga je ovaj nožem rasporio od pupka do grudi. Organi su počeli da mu ispadaju, a on je tako povređen potčao i ubrzo pao, jer se onesvestio. Prolaznici su pozvali Hitnu pomoć i prevezen je u bolnicu - ispričao je otac.

On kaže da ga dva dana niko nije zvao zbog tog događaja, pa je sam otišao u policiju, gde je saznao ime napadača i da je pušten posle saslušanja na slobodu. Nakon toga je video da se napadač na društvenim merežama predstavlja kao "psiho", da je kačio sliku iz suda i razne preteće poruke uz fotografije sa mačetom.

Tužilaštvo je pokrenulo istragu protiv Miloša V. i u narednom periodu saslušaće povređenog dečaka, kada bude spreman da da izjavu, svedoke iz parka i naložiti da se urade potrebna veštačenja, poput veštačenja težine i ozbiljnosti povreda ranjenog tinejdžera.

NEOSNOVAN PRITVOR

U Višem sudu u Pančevu nam kažu da je sudija za maloletnike 15.08. ove godine kao neosnovan odbio predlog Višeg tužilaštva da se M. V. (17) iz Pančeva odredi pritvor. Istim rešenjem izrečena mu je mera zabrane prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa oštećenim kao i sa svim svedocima, koji su taksativno navedeni u izreci rešenja, a u obrazloženju rešenja navode se razlozi za donošenje takve odluke, ali s obzirom da se radi o maloletnoj osobi to nije za javnost. Oni navode da im je stigla žalba tužilaštva i da je pred Višim sudom u Pančevu sada u toku žalbeni postupak.

Takođe, kažu da maloletnom M. V. prema podacima tog suda ranije nisu izricane vaspitne mere.