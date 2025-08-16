TUŽILAŠTVO HITNO REAGOVALO: Izdat nalog za identifikovanje osobe koja poziva na napad na policiju sonom kiselinom
VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu poslalo je zahtev policiji da identifikuje i procesuira osobu koja je preko naloga "bezstraga" na društvenim mrežama uputila poziv da se policija poliva sonom kiselinom.
Više javno tužilaštvo u Beogradu poslalo je zahtev policiji da identifikuje i procesuira osobu koja je preko naloga "bezstraga" na društvenim mrežama uputila poziv da se policija poliva sonom kiselinom.
- Dragi građani, čišćenje gova.a i kamenica koje je godinama ukorenjeno olakšaće nam sona kiselina. U dodiru sa kožom izaziva opekotine a još veće ukoliko se prospe pi radnoj plavoj uniformi ili po nasim ljubimcima ketovima. Cena 139 dinara - piše u jezivom pozivu na društvenoj mreži "X".
Poziv za ovakav brutalan napad na policajce objavljen je na "X" nalogu "BezStraga".
