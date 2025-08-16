Hapšenja i istraga

TUŽILAŠTVO HITNO REAGOVALO: Izdat nalog za identifikovanje osobe koja poziva na napad na policiju sonom kiselinom

В.Н

16. 08. 2025. u 13:45

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu poslalo je zahtev policiji da identifikuje i procesuira osobu koja je preko naloga "bezstraga" na društvenim mrežama uputila poziv da se policija poliva sonom kiselinom.

ТУЖИЛАШТВО ХИТНО РЕАГОВАЛО: Издат налог за идентификовање особе која позива на напад на полицију соном киселином

Foto: Profimedia

Više javno tužilaštvo u Beogradu poslalo je zahtev policiji da identifikuje i procesuira osobu koja je preko naloga "bezstraga" na društvenim mrežama uputila poziv da se policija poliva sonom kiselinom.

- Dragi građani, čišćenje gova.a i kamenica koje je godinama ukorenjeno olakšaće nam sona kiselina. U dodiru sa kožom izaziva opekotine a još veće ukoliko se prospe pi radnoj plavoj uniformi ili po nasim ljubimcima ketovima. Cena 139 dinara - piše u jezivom pozivu na društvenoj mreži "X".

Foto: Printksrin

Poziv za ovakav brutalan napad na policajce objavljen je na "X" nalogu "BezStraga".

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

KINEZ UKRAO SAT OD 20.000 EVRA I SKUPOCENI PARFEM: Treće OJT u Beogradu traži pritvor za lopova
Hapšenja i istraga

0 0

KINEZ UKRAO SAT OD 20.000 EVRA I SKUPOCENI PARFEM: Treće OJT u Beogradu traži pritvor za lopova

NAKON što je javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu obavešten od strane policijskikih službenika granične Uprave policije da je realizovana potraga od 23. aprila, koja je bila raspisana za kineskim državljaninom S.H. (46), zbog sumnje da je na aerodrimu "Nikola Tesla" izvršio krivična dela utaja i krađe, donet je nalog da se prema 2njemu odredi zadržavanje.

15. 08. 2025. u 16:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

RODITELJI U NEVERICI DA SU U SEKUNDI IZGUBILI DVA SINA: Saobraćajka u Busijama odnela braću Predraga i Lazara (FOTO)
Nesreće

0 2

RODITELJI U NEVERICI DA SU U SEKUNDI IZGUBILI DVA SINA: Saobraćajka u Busijama "odnela" braću Predraga i Lazara (FOTO)

BRAĆA iz beogradskog naselja Ugrinovci, vozač Predrag U. (19) i suvozač Lazar U. (17), poginuli su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se oko 14 časova dogodila u Zemunskoj ulici, u pravcu prema Batajnici. U nesreći su učestvovali kamion i putnički automobil. Zasad nije poznato kako je došlo do nesreće, a dvojica tinejdžera u putničkom vozilu podlegli su povredama na licu mesta.

16. 08. 2025. u 15:25

Politika
Tenis
Fudbal
BLOKADERI IZMIŠLJAU MRTVE DA BI NAUDILI SRBIJI: Uhapšena dvojica prevaranata blokadera

BLOKADERI IZMIŠLjAU MRTVE DA BI NAUDILI SRBIJI: Uhapšena dvojica prevaranata blokadera