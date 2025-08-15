NAPALI I POVREDILI POLICIJU U NOVOM BEOGRAD:Tužilaštvo naložilo identifikaciju napadača i druge istražne radnje

Dežurni javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je obavešten od strane policijskih službenika PS Novi Beograd da je13.avgusta, u ulici Džona Kenedija, došlo do povređivanja četiri policijska službenika posebne jedinice policije - Policijske brigade kojima su telesne povrede sredstvima podobnim da telo teško povredi zadala lica čiji se identiteti intenzivnim radom utvrđuju, kao i da je došlo do oštećenja službenog vozila Ministarstva unutrašnjih poslova u vidu slomljenog zadnjeg vetrobranskog stakla.

Foto: S. J. M.

Imajući u vidu da postoje osnovi sumnje da su izvršena krivična dela Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz člana 323. Krivičnog zakonika i Uništenje i oštećenje tuđe stvari iz člana 212. Krivičnog zakonika, javni tužilac je dao naloge policijskim službenicima PS Novi Beograd da izvrše uviđaj lica mesta, sačine fotodokumentaciju, prikupe medicinsku dokumentaciju od oštećenih i odštetni zahtev, izuzmu video zapise, obave razgovore sa svim građanima koja imaju saznanja o predmetnim događajima, a naročito da, u što kraćem roku, identifikuju izvršioce krivičnih dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti i da o tome obaveste javnog tužioca koji će, u skladu sa svojim ovlašćenjima, primeniti zakonske mere za obezbeđivanje bezbednosti građana i javnog reda i mira, uz apel svim građanima Republike Srbije da poštuju zakone i da ne preduzimaju radnje kojima se narušava javni red i mir.