NAPALI I POVREDILI POLICIJU U NOVOM BEOGRAD:Tužilaštvo naložilo identifikaciju napadača i druge istražne radnje
Dežurni javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je obavešten od strane policijskih službenika PS Novi Beograd da je13.avgusta, u ulici Džona Kenedija, došlo do povređivanja četiri policijska službenika posebne jedinice policije - Policijske brigade kojima su telesne povrede sredstvima podobnim da telo teško povredi zadala lica čiji se identiteti intenzivnim radom utvrđuju, kao i da je došlo do oštećenja službenog vozila Ministarstva unutrašnjih poslova u vidu slomljenog zadnjeg vetrobranskog stakla.
Imajući u vidu da postoje osnovi sumnje da su izvršena krivična dela Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz člana 323. Krivičnog zakonika i Uništenje i oštećenje tuđe stvari iz člana 212. Krivičnog zakonika, javni tužilac je dao naloge policijskim službenicima PS Novi Beograd da izvrše uviđaj lica mesta, sačine fotodokumentaciju, prikupe medicinsku dokumentaciju od oštećenih i odštetni zahtev, izuzmu video zapise, obave razgovore sa svim građanima koja imaju saznanja o predmetnim događajima, a naročito da, u što kraćem roku, identifikuju izvršioce krivičnih dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti i da o tome obaveste javnog tužioca koji će, u skladu sa svojim ovlašćenjima, primeniti zakonske mere za obezbeđivanje bezbednosti građana i javnog reda i mira, uz apel svim građanima Republike Srbije da poštuju zakone i da ne preduzimaju radnje kojima se narušava javni red i mir.
HRVAT, SLOVENAC I ITALIJAN TUKLI SRPSKE POLICAJCE: Evo ko su strani državljani uhapšeni u nasilnim blokaderskim protestima
MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je tokom sinoćnjih protesta povređeno 75 policajaca, a privedeno 114 lica od kojih 3 strana državljanina.
15. 08. 2025. u 12:21
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)