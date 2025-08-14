Hapšenja i istraga

POLICIJA NASTAVLJA HAPŠENJE BLOKADERA TERORISTA: Još dva vandala lišena su slobode (VIDEO)

В.Н.

14. 08. 2025. u 18:40

POLICIJA je počela sa hapšenjem blokadera siledžija koji su pravili nerede i izazivali haos širom Srbije.

Foto: Novosti

Pripadnici policije uhapsili su blokadere teroriste K.D i A.O. zbog izazivanja nereda na protestima. 

