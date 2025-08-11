U VRANJU UHAPŠEN KRADLJIVAC SATOVA: Policija vratila ukradenu robu vlasniku

Vranjska Policija rasvetlila je slučaj teške krađe i podneće krivičnu prijavu protiv četrdesetpetogodišnjeg muškarca iz Vranja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

Foto: Depositphotos

On se sumnjiči da je 10. avgusta ove godine, u jutarnjim časovima, kamenom razbio izlog jedne srebrnare u Vranju iz koje je potom ukrao tri sata.

Policija je pronašla ukradene satove i vratila ih vlasniku.