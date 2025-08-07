U POSLEDNJE TRI NEDELJE ZAPLENJENO VIŠE OD 50 KG KOKAINA: Udar policije na narko-grupe
PRIPADNICI Uprave kriminalističke policije (UKP) MUP Srbije u poslednjih tri nedelje zaplenili su više od 50 kilograma najčistijeg kokaina, vrednog najmanje pet miliona evra, uhapsili desetak osumnjičenih i zadali jak udarac kriminalnim grupama.
Poslednja u nizu akcija buila je sinoć u Beogradu gde su, po nalogu Višeg javnog tužilaštva (VJT), uhapšene tri osobe, a pronađeno i oduzeto 12 kilograma ovog narkotika.
Lisice su stavljene M. D. (33), D. B. (55) iz Beograda i hrvatskog državljanina M.J. (25). Oni su osumnjičeni da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je u stanu, koji osumnjičeni koriste, pored kokaina, pronašla i 1.450 evra, šest mobilnih telefona i zaplenila dva putnička vozila.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
Pre nekoliko dana, takođe u Beogradu, uhapšen je Aleksandar P.(30), u čijem je stanu pronađeno i zaplenjeno više od osam kilograma kokaina, kao i četiri kanistera sa 17 litara amfetaminskog ulja. On je priveden u VJT ,gde mu je posle saslušanja određen jednomesečni pritvor.
Prošle nedelje, pripadnici UKP su u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom iz Sremske Mitrovice, uhapsili dve osobe ,iz Beograda i Kraljeva, i zaplenili 12 kilograma kokaina. Akcija je izvedena na jednoj lokalnoj saobraćajnici. Privremeno su oduzeta četiri mobilna telefona, kao i automobil u kom su bili. I njima je, posle privođenja kod dežurnog tužioca, određen pritvor do 30 dana.
Najveća zaplena u Beogradu dogodila se 23. jula kada su tokom primopredaje 20 kilograma belog praha uhapšene dve osobe. Osumnjičenia M.N. (41) i S.J. (24) određen je, takođe, jednomesečni pritvor, a VJT je doneo naredbu o pokretanju istrage.
- Borba protiv organizovanog kriminala je jedan od najkompleksnijih oblika ugrožavanja bezbednosti građana i države i stalni je prioritet u radu Ministarstva unutrašnjih poslova - rekao je direktor policije Dragan Vasiljević. - Od januara do kraja jula ove godine procesuirano je 15 organizovanih kriminalnih grupa i uhapšene su 103 osobe.
Direktor policije se, takođe, osvrnuo i na borbu protiv narkotika i naglasio da je, za sedam meseci ove godine zaplenjeno više od 2,18 tona droge, od čega je oko 1,8 tona marihuane, oko 137 kilograma kokaina i 18,8 kilograma heroina,kao i da je otkrivena 41 laboratorija za proizvodnju droge.
ZAPLENE IZ ISTOG TOVARA?
ISTRAGU svih zaplena vode nadležna tužilaštva, a posebnu ulogu ima Više javno tužilaštvo u Beogradu,koje treba da dokuči da li je zaplenjen kokain deo istog krijumčarskog tovara. Kokain je dopremljen iz Južne Amerike, a za tržište Zpadne Evrope. Na teritoriji glavnog grada oduzeto je najviše ovog narkotika i utvrđuje se organizacija i narkoruta.
