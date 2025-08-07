Hapšenja i istraga

U POSLEDNJE TRI NEDELJE ZAPLENJENO VIŠE OD 50 KG KOKAINA: Udar policije na narko-grupe

Zagorka Uskoković

07. 08. 2025. u 15:07

PRIPADNICI Uprave kriminalističke policije (UKP) MUP Srbije u poslednjih tri nedelje zaplenili su više od 50 kilograma najčistijeg kokaina, vrednog najmanje pet miliona evra, uhapsili desetak osumnjičenih i zadali jak udarac kriminalnim grupama.

У ПОСЛЕДЊЕ ТРИ НЕДЕЉЕ ЗАПЛЕЊЕНО ВИШЕ ОД 50 КГ КОКАИНА: Удар полиције на нарко-групе

Foto: MUP

Poslednja u nizu akcija buila je  sinoć u Beogradu gde su, po nalogu Višeg javnog tužilaštva (VJT), uhapšene tri osobe, a pronađeno i oduzeto 12 kilograma ovog narkotika.

Foto: MUP

Tekst potpisa

Lisice su stavljene M. D. (33), D. B. (55) iz Beograda i hrvatskog državljanina M.J. (25). Oni su osumnjičeni da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je u stanu, koji osumnjičeni koriste, pored kokaina, pronašla i 1.450 evra, šest mobilnih telefona i zaplenila dva putnička vozila.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Pre nekoliko dana, takođe u Beogradu, uhapšen je Aleksandar P.(30), u čijem je stanu pronađeno i zaplenjeno više od osam kilograma kokaina, kao i četiri kanistera sa 17 litara amfetaminskog ulja. On je priveden u VJT ,gde mu je posle saslušanja određen jednomesečni pritvor.

Prošle nedelje, pripadnici UKP su u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom iz Sremske Mitrovice, uhapsili dve osobe ,iz Beograda i Kraljeva, i zaplenili 12 kilograma kokaina. Akcija je izvedena na jednoj lokalnoj saobraćajnici. Privremeno su oduzeta četiri mobilna telefona, kao i automobil u kom su bili. I njima je, posle privođenja kod dežurnog tužioca, određen pritvor do 30 dana.

Najveća zaplena u Beogradu dogodila se 23. jula kada su tokom primopredaje 20 kilograma belog praha uhapšene dve osobe. Osumnjičenia M.N. (41) i S.J. (24) određen je, takođe, jednomesečni pritvor, a VJT je doneo naredbu o pokretanju istrage.

- Borba protiv organizovanog kriminala je jedan od najkompleksnijih oblika ugrožavanja bezbednosti građana i države i stalni je prioritet u radu Ministarstva unutrašnjih poslova - rekao je direktor policije Dragan Vasiljević. - Od januara do kraja jula ove godine procesuirano je 15 organizovanih kriminalnih grupa i uhapšene su 103 osobe.

Direktor policije se, takođe, osvrnuo i na borbu protiv narkotika i naglasio da je, za sedam meseci ove godine zaplenjeno više od 2,18 tona droge, od čega je oko 1,8 tona marihuane, oko 137 kilograma kokaina i 18,8 kilograma heroina,kao i da je otkrivena 41 laboratorija za proizvodnju droge.

Foto: Uprava carina

Tekst potpisa

ZAPLENE IZ ISTOG TOVARA?

ISTRAGU svih zaplena vode nadležna tužilaštva, a posebnu ulogu ima Više javno tužilaštvo u Beogradu,koje treba da dokuči da li je zaplenjen kokain deo istog krijumčarskog tovara. Kokain je dopremljen iz Južne Amerike, a za tržište Zpadne Evrope. Na teritoriji glavnog grada oduzeto je najviše ovog narkotika i utvrđuje se organizacija i narkoruta.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PUĆI ĆE MI SRCE! Hakeri jezivo ucenjuju svetsku šampionku iz Srbije: Ne znam koliko još mogu da izdržim!

"PUĆI ĆE MI SRCE!" Hakeri jezivo ucenjuju svetsku šampionku iz Srbije: Ne znam koliko još mogu da izdržim!