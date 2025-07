PRANJE PARA PRIKAZIVANJEM NEPOSTOJEĆEG DUGA: Podignuta optužnica protiv funkcionera Dušana R.

POSEBNO odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podiglo je optužnicu protiv bivšeg predsednika Upravnog odbora Instituta za standardizaciju Srbije Dušana R. zbog postojanja opravdane sumnje da je u periodu od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2023. godine izvršio konverziju i prenos imovine koju je pribavio kriminalnom delatnošću u nameri da prikrije i lažno prikaže njeno nezakonito poreklo, u čemu mu je pomogao Miladin N.

Foto Shutterstock

Reč je o imovini u ukupnom iznosu od 625.454 evra i 5.366.328,27 dinara, koje je dalje ulagao u kupovinu nekretnina i vozila na svoje ime i na ime članova svoje porodice, a ta imovina višestruko prevazilazi njihove zakonito stečene prihode u tom periodu.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju Dušan R. se tereti za krivično delo pranje novca, a Miladin N. za isto krivično delo u pomaganju.

Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljene oglasi krivim i osudi po zakonu, kao i da od Dušana R. oduzme novac i imovinu.

Postoje osnovi sumnje da je Dušan R. lažno prikazao poreklo 430.000 evra, u čemu mu je pomogao Miladin N, tako što je potpisao izjavu o preuzimanju nepostojećeg duga, koji je navodno Miladin imao prema Dušanovom pokojnom ocu, bez ikakvog pisanog dokaza o nastanku duga.

- U periodu od 1. januara 2019. do 31. decembra 2023. godine, Dušan R. je uz pomaganje Miladina N, sačinio devet priznanica o vraćanju duga u ukupnom iznosu od 430.000 evra, a te priznanice je koristio kao pravni osnov o poreklu novca kojim je dalje raspolagao, i to uplatama gotovog novca na sopstveni račun i daljim prenosom novca na račune članova svoje porodice. Dušan R. je počev od 2020. godine kroz više izveštaja o imovini funkcionera, koje je dostavljao Agenciji za suzbijanje korupcije, lažno prikazao činjenicu da deo imovine u iznosu od 430.000 evra potiče od naplaćenog potraživanja prema Miladinu N. On je takođe od Agencije za suzbijanje korupcije prikrio poreklo 195.454 evra i 5.366.328,27 dinara tako što ga nije prijavio Agenciji, iako je bio u obavezi da to učini. Zatim je, kako se sumnja tako uplaćena novčana sredstva u uznosu od 430.000 evra, kao i prikrivena novčana sredstva u iznosu od od 195.454 evra i 5.366.328,27 dinara u ulagao u kupovinu nepokretnih i pokretnih stvari na svoje ime i na ime članova svoje porodice - navodi se u saopštenju Višeg tužilaštva.