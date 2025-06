MILANA TRENUTAK NEPAŽNJE KOŠTAO 12.500. EVRA Pančevcu majstor zidao kuću, pa ga pokrao i nestao bez traga

MILAN K. iz Pančeva, prijavio je da je pokraden od strane majstora koji je radio na izgradnji njegove porodične kuće. U trenutku nepažnje vlasnika, on je ukrao 12.500 evra i nestao bez traga.

Foto: Profimedia

Državljanin Kirgistana A.R.K koji se u Srbiji predstavlja kao Ali, sumnjiči se da je izvršio ovu krađu, a nesrećni mladić je slučaj prijavio PU Pančevo, saznaje "Blic".

Milan K. je za "Blic" ispričao kako se ova krađa dogodila i da ga je samo jedan trenutak nepažnje koštao 12.500 evra.

- U dvorištu nam se nalaze dve stambene jedinice, ja jednoj živim sa porodicom, drugu gradimo i u njoj još uvek nema ništa. Alija sam upoznao ranije na gradilištu i pitao ga da radi kod mene. Zadužio sam ga za sve gipsane radove, gletovanje, pločice, keramiku... Dva meseca mi je bio u kući i mislio sam da smo stekli neko poverenje - počeo je da objašnjava Milan.

On je objasnio da je u jednom trenutku nepromišljeno izvadio novac pred majstorom i da tu počinje njegov pakao.

- U utorak je Aliju hitno trebao novac, zamolio me je da mu dam. To se dešavalo kada je ušao u kuću u kojoj živimo kako bi išao u toalet. Nisam razmišljao, zbrzao me je i ja sam otišao po pare koje mi je tražio da mu dam, ali je on video odakle ih vadim. Dao sam mu novac koji je tražio i to se tako završilo u utorak - objasnio je prevareni mladić.

Tog dana, Milan nije bio ni svestan greške koju je napravio. Njegovi problemi kreću tek dva dana kasnije, kada je shvatio da u kući u kojoj živi nema više para i da ih je majstor ukrao.

- U sredu ujutro on je kao i svakog drugog dana došao na posao, radio je, ali je odjednom rekao da mora ranije da izađe sa posla. U četvrtak ujutro, Ali se nije pojavio kod mene i to mi je bilo čudno. Zvao sam ga, ali nisam mogao da ga dobijem. Bio je nedostupan. U petak rano ujutro, hteo sam da uzmem nešto novca zbog nabavke materijala i video sam da nema nijedne novčanice na mestu gde su stajale, tada mi je bilo jasno šta se dogodilo - otkriva Milan.

Milan je objasnio kako mu se tek u petak vratio film i da pre toga nije nikada ni posumnjao da bi Ali bio u stanju da ga pokrade.

- Meni nije palo na pamet da je tako nešto moglo da se desi. Odmah sam pozvao policiju, bilo je nekoliko inspektora koji su izvršili uviđaj. Međutim, oni su mi rekli da se nadam da nije napustio zemlju jer u tom slučaju oni neće moći ništa da urade i male su šanse da ga nađem. Žao mi je što nisam ranije proverio mesto gde mi stoji ušteđevina, jer bih u tom slučaju odmah prijavio sve - kazao je Milan.

Milan K. je ispričao da A.R.K. živi u Rakovici, a da je on zapravo Uzbekistanac koji ima papire Kirgistana.

- On je išao prevozom kući i ja nažalost ne znam gde on tačno živi. Znam samo da je u Rakovici. Kada se zaposlio kod mene, tražio sam mu neki dokument da imam i tada sam slikao ove podatke što sam priložio. Molim sve ljude, ako ga neko vidi da odmah prijavi policiji - zaključio je ovaj mladić.