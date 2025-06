NAPAD ZBOG NAVIJAČKE MAJICE, VEZE NEMA SA POLITIKOM: Privedeni osumnjičeni napadači na blokadera (FOTO)

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu identifikovali su i, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, priveli u službene prostorije V. R. (2001), F. D. (2006), A. M. (2005) i A. S. (2003), zbog postojanja osnova sumnje da su u toku noći, ispred jednog ugostiteljskog objekta na Zvezdari, napali P.Ž. (2003)

Foto: Novosti

Osumnjičeni se terete da su fizički napali P. Ž. i naneli mu lake telesne povrede, nakon čega su se udaljili sa lica mesta.

Protiv V. R., F. D., A. M. i A. S. biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje.

Imajući u vidu javne izjave da je reč o politički motivisanom napadu, u dosadašnjem postupanju se nije došlo do saznanja da je događaj povezan sa učešćem oštećenog u tzv. studentskim protestima, već sukob zbog navijačke majice po izjavama osumnjičenih.

Saslušanje lica od strane tužioca je i dalje u toku, saopštio je MUP.

S. A. - jedan od osumnjičenih izvršilaca ovog krivičnog dela, se nalazio u ugostiteljskom objektu gde se i nalazio napadnuti P. Ž. u društvu više ljudi.

U toku večeri, grupa u koju se nalazio P. Ž., inače blokader, se unosila u lice S. A. i prozivala ga zbog majice sa navijačkim motivom koju je imao na sebi, na slikama iznad.

Foto: Novosti

S. A. zatim ostale iz njegove grupe koji dolaze kako bi "rešili problem". Kada grupa u kojoj se nalazio napadnuti blokader izlazi, pošto ih je bilo više, osumnjičeni ne preduzimaju ništa. Nakon što se blokader odvojio sa devojkama od ostatka grupe koja je izasla iz kafane, navodno odlučuju da napadnu njega.

Pojedini mediji su pogrešno naveli da sukob ima veze sa politikom. Niko ne spominje navijačku majicu i provociranje u restoranu od strane studenata blokader prema navijaču Zvezde sa majicom.

S. A. pevaju navijačke pesme i dobacuju zbog majice, on izlazi i poziva drugare, čekaju ispred desetak minuta.

Foto: Novosti

Pošto je fajront, iz kafane izlaze svi i stoje zajedno, među njima i napadnuti blokader. S. A. navodno ukazuje na grupu momaka, ni na koga određenog, čekaju da se raziđu i da odu devojke, a blokader sa dve drugarice kreće ka kolima, dok ostali momci idu na različite strane.

Pošto je ostao sam, navodno napadaju njega, zadaju mu par udaraca i pribijaju ga uz kapiju ili ogradu. S obzirom na to da imaju navijačka obeležja Zvezde, napadnuti blokader kaže da i on navija za Zvezdu i da je u pitanju greška. Sve to traje najviše 2-3 minuta.

S. A. prema nezvaničnim saznanjima ne tvrdi da mu je napdnuti blokader dobacivao, već da je bio u grupi sa drugima, te da su oni napolju napali nasumično nekog iz te grupe.

BONUS VIDEO: