PUCAO ISPRED CRKVE U RAKOVICI I RASTERAO LJUDE: Optužen Beograđanin za tri krivična dela

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Miloša N. (40) zbog postojanja opravdane sumnje da je 5. i 6. januara 2025. godine izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, izazivanje opšte opasnosti i nanošenje lake telesne povrede.

Istom optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, obuhvaćen je i Miroslav P. (40), zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenom Milošu N. produži meru zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora.

Kako se sumnja Miloš N. je 5. januara ove godine u Čingrijinoj ulici na Zvezdari, u torbi pored kontejnera pronašao dva pištolja marke „tokarev“ i „crvena zastava“ sa municijom, koje je stavio u gepek svog automobila.

Sutradan, oko 21 čas u dvorištu crkve Sveta Ognjena Marija u naselju Rakovica, gde je bio okupljeno između 150 i 200 ljudi, zbog organizovanog paljenja badnjaka, okrivljeni je iz pištolja marke „tokarev“ u vazduh ispalio dva projektila, nakon čega je većina okupljenih građana napustila mesto događaja.

Potom je rekao svešteniku da on ostaje da čuva crkvu, na šta mu je prisutni D. S. rekao da nema od čega da je čuva, jer se svi poznaju, a kako se to nije svidelo okrivljenom, on je D. S. najpre verbalno vređao, a potom ga udario u glavu drškom pištolja i naneo mu laku telesnu povredu.

Nakon toga je Miloš N. izašao iz dvorišta crkve, pa je izvadio oba pištolja iz jakne i počeo da vređa i preti da će sve pobiti, a zatim je sa okrivljenim Miroslavom P. i svedokom Z. P. napustio mesto događaja, udaljivši se svojim vozilom.

Miroslavu P. se na teret stavlja da je 6. januara 2025. godine neovlašćeno u dukserici nosio ta dva ista pištolja sa municijom, koje je policija kod njega pronašla i oduzela.