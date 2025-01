ODLOŽENO SASLUŠANJE OSUMNJIČENOG ZA INCIDENT NA BEOGRADSKOM AERODROMU: Autom pod rotacijom uleteo na pistu

"PROBUDIO me je dim! Bilo je strašno, pokušao sam rukom da razbijem prozor, ali nisam uspeo. Zadnje čega se sećam je da sam pao na pod", rekao je korisnik Doma za smeštaj starih i odraslih lica „Ivanović“ u mestu veliki Borak, GO Barajevo u kojem je 20. januara izbio požar prilikom čega je smrtno stradalo osmoro korisnika tog doma, dok je sedmoro zadobilo teške telesne povrede.Podsetimo, požar je izbio oko 3:30 časova. Vatrogasci, policija i hitna pomoć odmah su izašli na lice mesta, a uviđaj je trajao sve do 13 sati.