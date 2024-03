RASIPANJE SINDIKALNOG NOVCA: Antić i Jevtić uplaćivali sebi milione!

PRETHODNIH dana svedoci smo brojnih neistina koje su Novica Antić i Predrag Jevtić osumnjičeni i pritvoreni rukovodioci vojnog sindikata iznosili u javnosti protiv državnih organa koji, su profesionalno i detaljno dokumentovali njihove pronevere.

U svojim izjavama obmanjivali su javnost da se terete da su članovima dodeljivali sindikalne pozajmice, što ne odgovara istini već se radi o drugom vidu kriminala od strane osumnjičenih lica.

Kako saznajemo iz dobro obaveštenih izvora, osumnjičeni sindikalni rukovodioci Antić i Jevtić su mimo pravila koja važe za ostale članove vojnog sindikata, sami sebi uplaćivali više milionske iznose u vidu pozajmica i solidarnih pomoći iz kase ovog sindikata, a koje nisu vratili.

Naime, dok je za redovnog člana važilo pravilo da može dobiti pozajmicu u iznosu od samo 30.000,00 dinara i to jednom godišnje sa rokom vraćanja do 6 meseci uz obaveznu administrativnu zabranu, za povlašćene rukovodioce poput Antića i Jevtića to pravilo nije važilo.

Antić i Jevtić su svaki mesec dana, sami sebi dodeljivali od 100.000,00 do 200.000,00 dinara, bez obaveze vraćanja i bez administrativne zabrane i sve to pored „plata“ koje su redovno primali iz kase ovog vojnog sindikata. Pri tome ove njihove finansijske malverzacije bile su poznate samo užem krugu Antiću bliskih lica, koji su takođe činili zloupotrebe i prikrivali to od ostatka članova sindikata.

Na opisani način Antić i Jevtić osumnjičeni rukovodioci sindikata, do preduzimanja radnji iz krivičnog postupka, oštetili su članove ovog vojnog sindikata za više od 4 miliona dinara, koje su izuzeli iz zajedničke sindikalne kase za sopstvene potrebe.

Zbog ovakvog bahatog rasipanja sindikalnog novca predmet krivične istrage i interesovanje nadležnih organa će se sigurno proširiti i na veći broj lica, što će rezultovati dopunama krivične prijave i procesuiranja novih lica koja su vršila zloupotrebe sindikalnog novca."

