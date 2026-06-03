ŠOFERI OPET BLOKIRAJU GRANICE? EK nema želju da reši problem profesionalnih vozača iz Srbije i regiona

PREVOZNICI iz Srbije i regiona narednih dana doneće odluku da li će ponovo da blokiraju teretne terminale na graničnim prelazima ka EU. Razlog njihovog nezadovoljstva je što se ni posle višemesečnih pregovora u okviru Radne grupe Evropske komisije (EK) ne nazire rešenje problema sa ograničavanjem boravka profesionalnim vozačima na prostoru "Šengena" na najviše 90 dana u toku šest meseci.

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Svi šoferi su zbog prirode svoje profesije prekoračili taj dozvoljeni rok i zbog toga rizikuju da budu uhapšeni, deportovani, ili da dobiju zabranu rada, što se i dešava svakodnevno. Praktično su na ovaj način onemogućeni da obavljaju svoj posao, i ukida im se pravo na rad.

Generalni sekretar udruženja "Međunarodni transport" iz Srbije Aleksandar Spasić ističe da ni na sastanku Radne grupe EK u ponedeljak nije bilo nikakvog pomaka ka raspletu postojeće situacije.

- Nismo zadovoljni, nema apsolutno nikakvog napretka, i ne nazire se rešenje za problem profesionalnih vozača - kaže za "Novosti" Spasić. - Ne vidimo želju EK da ovo reši, niti izlaz iz ove situacije, uprkos pomoći nadležnih organa naše države. Vozači u Srbiji i u državama Zapadnog Balkana su prepušteni sami sebi. Evropska komisija nas upućuje da bilateralno rešavamo problem, a većina zemalja to ne želi, nego očekuju od EK uputstvo i vraćaju nas ponovo na EK.

Kako dodaje, jedini pomak je napravljen sa Hrvatskom koja je usvjanjem izmena Zakona o strancima otvarila mogućnost za izdavanja specijalnih viza D profesionalnim vozačima sa Zapadnog Balkana, koji nemaju ni prebavalište ni državljanstvo Hrvatske, niti su zaposleni u nekoj hrvatskoj firmi. Očekuje se da bi to trebalo da olakša ulaz u tu zemlju.

I carina zakočila kamione JOŠ jedna muka zadesila je profesionalne vozače. Juče su na graničnim prelazima ka Hrvatskoj kamioni iz Srbije čekali više od 16 sati, a ovoga puta nije u pitanju transportni problem, već je pometnju napravila primena novog carinskog sistema. To podrazumeva drugačija pravila podnošenja i popunjavanja prevozne carinske deklaracije, pa je potrebno nekoliko dana da se uhoda ovaj način rada. Hrvatska je saopštila da je od 1. juna počela primena nove verzije Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS).

- Međutim, niko ne zna kako će u praksi to da funkcioniše, jer prvi put će državljani zemlje koja nije članica šengen-zone dobiti takvu vizu. Tako da je nejasno da li će svaki profesionalni vozač moći da je dobiju, kakvi će biti uslovi za to i tako dalje - ukazuje Spasić na otvorena pitanja. - U narednim nedeljama će Hrvatska doneti Pravilnik za izdavanje viza D, i kada se objavi počinje apliciranje u ambasadama i biće potrebno oko dve nedelje za izdavanje viza, pa ćemo videti kako će to izgledati u praksi.

Spasić navodi da su predstavnici naše vlade pokušali da obezbede da takve izmene zakona kao Hrvatska, usvoje i druge države pa da se bilataralno to reši. Obišli su 13 zemalja i većina, kako dodaje, nije bila zainteresovana da menja svoju regulativu.

- U međuvremenu nastavljaju da vraćaju naše vozače, posebno iz Nemačke, Rumunije, Austrije - ukazuje sagovornik "Novosti". - U narednim danima ćemo odlučiti šta ćemo da radimo. Jedna od mogućnosti je da će vozači ponovo izaći na granične prelaze. U četvrtak je sastanak Upravnog odbora udruženja prevoznika, a u kontaktu smo i sa kolegama iz regiona i donećemo odluku šta dalje, da li ćemo svoje nezadovoljstvo iskazati tako što ćemo zaustaviti tokove transporta.

Prevoznici već dve i po godine intenzivno pokušavaju da nađu izlaz iz postojeće situacije nudeći konstruktivna rešenja EK. Pre uvođenja EES sistema nije bilo mnogo proterivanja, jer je evidencija ulazaka i izlazaka rađena ručno i službenicima na granici je bilo znato teže da utvrde broj dana boravka. Međutim, nakon što je lane počela fazna, a 10. aprila i puna primena ovog sistema, lako je identifikovati svako prekoračenje, pa su počele i masovnije deportacije kamiondžija. Zato su krajem januara ove godine bili su prinuđeni da blokiraju granične prelaze kako bi skrenuli pažnju da je potrebno hitno rešavanje problema. Sa tim ciljem EK je početkom februara formirala Radnu grupu, ali do danas praktično ništa nije urađeno.