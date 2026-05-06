EVROPA U PROBLEMU: Još jedna zemlja razmatra nove mere podrške zbog vrtoglavih cena goriva

Танјуг

06. 05. 2026. u 08:53

FRANCUSKA vlada će početkom sledeće nedelje raspravljatii o promeni obima i prilagođavanju mera podrške ekonomskim aktivnostima kao odgovor na kontinuirani rast cena goriva, izjavio je danas francuski premijer Sebastijan Lekorni.

ЕВРОПА У ПРОБЛЕМУ: Још једна земља разматра нове мере подршке због вртоглавих цена горива

Foto: Unsplash/Stephanie Klepacki

- Možemo da održimo ovaj kurs ciljane pomoći, ali moraćemo da promenimo obim i mera. Vlada morati ponovo da razmotri kako da prilagodi sve mere za podršku ekonomskim aktivnostima - izjavio je Lekorni pred poslanicima u Narodnoj skupštini, odgovarajući na pitanje lidera grupe MoDem, Marka Fesnoa, prenosi "Figaro".

Lekorni je priznao da je situacija sa gorivom posebno teška i ozbiljna zbog rata na Bliskom istoku.

Ponovio je da će vlada svakih deset dana preispitivati poreske prihode ostvarene rastom cena goriva, što bi, kako je rekao, u potpunosti moglo da finansira pomoć najteže pogođenim sektorima.

Guverner Banke Francuske Fransoa Vileroa de Galo upozorio je da bi Francuska trebalo da izbegne recesiju do 2028. godine, uprkos nultom rastu u prvom kvartalu i inflaciji koja je porasla sa 1,1 odsto na godišnjem nivou u februaru na 2,5 odsto u aprilu.

Vlada Francuske je već najavila pomoć od 380 miliona evra, uključujući nadoknadu od 50 evra za tri miliona radnika sa niskim prihodima koji rade na daljinu.

