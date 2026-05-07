Orlovi na korak od istorijskog finala: Ukrajinci se pomirili sa porazom

KRISTAL palas u četvrtak uveče dočekuje Šahtjor iz Donjecka, sa namerom da osigura svoje mesto u finalu Lige konferencije.

Nakon pobede od 3:1 u prvom meču polufinala prošle nedelje, „Orlovi” su na pragu da se po prvi put u svojoj istoriji plasiraju u jedno evropsko finale.

Iako Palas još uvek može da obezbedi izlazak u Evropu kroz Premijer ligu, postalo je očigledno da je Oliver Glazner počeo da daje prioritet ovom takmičenju. Austrijski stručnjak je prošle nedelje izveo snažan sastav, a Ismaila Sar, Daiči Kamada i Jorgen Strand Larsen su se upisali u strelce za ubedljiv trijumf.

Sarov rani pogodak bio je njegov osmi u ovoj sezoni Lige konferencija, čime se izjednačio na vrhu liste strelaca takmičenja. Palas će sada pokušati da zabeleži četvrtu uzastopnu utakmicu bez primljenog gola na Selhurst Parku u nokaut fazi, nakon što su u prethodnoj rundi savladali Fiorentinu sa 3:0.

Ipak, londonski tim je izgubio tri od poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima, uključujući i poraz od 3:0 protiv Bornmuta u nedelju. Ova promenljiva forma u prvenstvu ne bi smela da utiče na motivaciju ekipe u istorijskoj prilici koja im se pruža pred domaćom publikom.

Što se tiče Šahtjora, oni su zabeležili šest pobeda i dva remija u poslednjih devet mečeva, a jedini poraz doživeli su upravo od Palasa. U nedelju je ekipa Arde Turana savladala Dinamo iz Kijeva sa 2:1 i tako pobegla na 10 bodova prednosti na vrhu tabele ukrajinskog šampionata.

Sezona za Šahtjor već sada izgleda kao veliki uspeh, ali ostaje velika frustracija zbog ubedljive prednosti koju su prepustili Englezima. Ukrajinci pokušavaju da osvoje svoj prvi evropski trofej još od Kupa UEFA iz sezone 2008-09, ali ih čeka izuzetno težak zadatak u Londonu.

Turan ima razloga za brigu jer je njegov tim sačuvao mrežu samo jednom u poslednjih sedam mečeva, a sada jure zaostatak od dva gola. Takođe, Šahtjor nije pobedio engleskog protivnika još od trijumfa nad Mančester Sitijem (2:1) u Ligi šampiona u sezoni 2017-18.

Glazner će verovatno vratiti sastav koji je počeo prvi meč, što znači povratak Adama Vortona, Sara i Žan-Filipa Matete u startnih jedanaest. Sa druge strane, Turan bi mogao da se osloni na istu ekipu iz prvog meča, iako su Lukas Fereira i Lasina Traore u dobroj formi nakon golova postignutih za vikend.

Iako će Šahtjor morati da krene na sve ili ništa, retko koja ekipa uspeva da ode sa Selherst parka sa pobedom od dva gola razlike. Očekuje se napeta utakmica sa možda i nekoliko kritičnih momenata za „orlove”, ali verujemo da će Kristal palas valorizovati svoju prednost i plasirati se u finale.

NAŠ TIP: 1 (1,56)