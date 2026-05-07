Frajburgov evropski melem za bundesligaške rane: Braga je dominantno stigla do polufinala a sada želi i korak dalje

DA bi se plasirali u svoje prvo evropsko finale, Frajburg mora da nadoknadi gol zaostatka kada u četvrtak dočeka Bragu u Baden-Virtembergu, u revanš meču polufinala Lige Evrope.

Prošlonedeljni prvi susret završen je dramatičnim porazom nemačkog tima rezultatom 2:1, čime su „tobdžije” stekle prednost u borbi za svoje prvo pojavljivanje u finalu ovog takmičenja još od sezone 2010–11.

Frajburg je u prvom meču delovao kao da je na putu da ostvari pozitivan rezultat, pošto je meč bio u potpunom egalu nakon što je Vinćenco Grifo u 16. minutu poništio rano vođstvo koje je domaćinu doneo Demir Ege Tiknaz. Činilo se da Nemci imaju potrebnu kontrolu i energiju da izdrže pritisak portugalskog predstavnika do samog kraja i izvuku povoljan remi.

Golman Noa Atubolu takođe je bio na visini zadatka, odbranivši penal Rodrigu Zalazaru neposredno pre odlaska na odmor, čime je održao Frajburg u igri. Međutim, uprkos toj otpornosti, ekipa Julijana Šustera je na kraju napustila Minjo praznih ruku, pošto je u sudijskoj nadoknadi vremena primila gol koji je postigao Mario Dorgeles za konačan trijumf Brage.

Taj rezultat bio je treći uzastopni poraz za nemački tim, koji je prethodno doživeo bolnu eliminaciju u produžecima protiv Štutgarta u Kupu Nemačke, a potom bio ubedljivo poražen od Borusije Dortmund u prvenstvu. Serija loših rezultata poljuljala je samopouzdanje ekipe u ključnom delu sezone, ali nada u veliki preokret pred domaćom publikom i dalje živi.

Frajburg je uspeo da prekine taj negativni niz u nedelju, kada je izjednačujući gol Filipa Linharta u 75. minutu doneo bod (1:1) protiv Volfsburga. Taj remi je omogućio timu da se popne na sedmo mesto Bundeslige, ali s obzirom na to da su ispali iz trke za prvih šest pozicija, jedini preostali put do evropske elite sledeće sezone jeste osvajanje Lige Evrope.

Braga, sa druge strane, sigurnim koracima ide ka novom učešću u Evropi kroz domaće prvenstvo. Trenutno su četvrti na tabeli Primeire sa pet bodova prednosti u odnosu na petoplasirani tim, uprkos remiju 1:1 protiv Estorila prošlog vikenda. Dorgeles je ponovo bio strelac na tom meču, potvrdivši odličnu formu u kojoj se nalazi pred revanš u Nemačkoj.

Tim Karlosa Visensa ostvario je samo dve pobede u poslednjih pet mečeva, ali ta promenljiva forma verovatno neće poljuljati njihovu veru u uspeh, budući da su izgubili samo jednu od poslednjih devet utakmica. „Nadbiskupi” su pokazali izuzetnu čvrstinu u Ligi Evrope, gde su u poslednjih 20 nastupa poraženi samo dva puta, što im daje veliku dozu samopouzdanja.

Situacija sa povredama kvari planove obojici trenera. Frajburg ne može da računa na napadača Juita Suzukija zbog preloma ključne kosti, dok su van stroja i Rozenfelder i Osterhage. Braga je takođe oslabljena neigranjem kapitena Rikarda Orte, kao i još nekoliko važnih igrača poput Adrijana Barišića i Sikua Niakatea, što bi moglo da utiče na njihovu odbranu.

Iako Frajburg ima fantastičan skor na domaćem terenu u Evropi sa deset uzastopnih pobeda, Bragina prednost iz prvog meča i iskustvo u nokaut fazi čine ovaj zadatak veoma teškim za domaćina. Očekuje se izuzetno napeta utakmica u kojoj će taktička disciplina biti ključna, a Portugalci će vrebati svoju šansu iz kontranapada kako bi osigurali prolaz u finale.

