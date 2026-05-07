Sveenglesko polufinale: Dva bivša šampiona Evrope bore se za mesto u istanbulskom finalu

ASTON vila i Notingem Forest ponovo će se suočiti u četvrtak uveče na Vila Parku u revanš meču sveengleskog polufinala Lige Evrope.

Forest ima minimalnu prednost nakon prve utakmice prošle nedelje, ali Vila se uzda u svoj izvanredan domaći skor u evropskim takmičenjima. Ko god izađe kao pobednik ovog dvomeča, putovaće u Istanbul na finale protiv Brage ili Frajburga.

Nakon što je 2024. godine stigla do polufinala Lige konferencije, a prošle sezone do četvrtfinala Lige šampiona, Aston Vila sada želi svoje prvo evropsko finale posle više decenija. Navijači još uvek pamte čuveni trijumf nad Bajernom iz Minhena 1982. godine, ali taj dugi post će se nastaviti ukoliko ekipa Unaja Emerija ne preokrene zaostatak od 1:0.

Prošle nedelje, prednost „šumarima” je iz jedanaesterca doneo Kris Vud (čovek se preziva "šuma na srpskom) nakon što je Lukas Dinje igrao rukom. Emeri je pokušao da odmori ključne igrače tokom vikenda, ali je njegov kombinovani sastav poražen kod kuće sa 2:1 od Totenhema kome su to vili važni bodovi u borbi za opstanak. To je bio peti poraz Vile u poslednjih osam mečeva, što ukazuje na ozbiljan pad forme u ključnom delu sezone.

Ipak, Vila ima razloga za optimizam na svom terenu, gde je vezala devet pobeda u evropskim takmičenjima. Takođe, Emeri je pravi ekspert za Ligu Evrope – osvojio je ovo takmičenje četiri puta i nije izgubio dvomeč u ovom kupu već 14 godina. Vila zna kako da se oporavi, pogotovo što na svom stadionu nije izgubila od Foresta još od 1994. godine.

Međutim, Notingem forest izgleda potpuno drugačije otkako je u februaru stigao Vitor Pereira. Portugalski trener je pokrenuo neverovatan niz od deset utakmica bez poraza, čime je ekipu praktično spasao ispadanja iz Premijer lige i doveo je na prag evropskog finala. Pobeda nad Čelsijem od 3:2 u ponedeljak dodatno je podigla moral timu iz Istočnog Midlendsa.

Forest juri svoje prvo evropsko polufinale posle 42 godine. Istorija je na njihovoj strani kada je u pitanju odbrana prednosti iz prvog meča – izgubili su samo jedan od poslednjih 13 nokaut dvomeča u kojima su slavili u prvoj utakmici. Pereira je već uspešno vodio tim protiv Fenerbahčea, Midtjilanda i Porta, vraćajući klubu stari sjaj iz vremena kada su dominirali Evropom.

Što se tiče sastava, očekuje se povratak svih glavnih zvezda Vile, pre svih Olija Votkinsa. Kapiten Džon Mekgin bi trebalo da bude spreman, dok su Amadu Onana i Bubakar Kamara i dalje van stroja. Kod gostiju, najveća briga je povreda Morgana Gibs-Vajta, koji je zadobio duboku posekotinu na meču protiv Čelsija, dok će Kris Vud ponovo predvoditi napad umesto Avonjija.

Biće ovo još jedna tvrda i taktički zahtevna utakmica. Oba tima su pokazala veliku defanzivnu disciplinu tokom takmičenja, sa po sedam utakmica bez primljenog gola. Iako je Vila važila za favorita na početku takmičenja, trenutna forma Foresta sugeriše da bi „Šumari” mogli da izdrže pritisak u Birmingemu i izbore plasman u veliko finale.

Očekujemo veliku borbu i verovatne produžetke, ali čini se da Forest ima dovoljno snage i zamaha da sačuva ukupnu prednost i plasira se u Istanbul.

