Tip fudbal

Crvene munje bore se za svoje prvo evropsko finale: Strazbur zna kako se nadoknađuje zaostatak iz prvog meča

В.М.

07. 05. 2026. u 06:49

STRAZBUR će na svom terenu pokušati da priredi još jedan veliki evropski preokret kada u četvrtak uveče dočeka Rajo Valjekano u revanšu polufinala Lige konferencije.

David Canales / Zuma Press / Profimedia

Francuski tim zaostaje jedan gol iz prvog meča, ali veruje da pred svojim navijačima može do prvog evropskog finala u 21. veku.

Domaćin se uzda u „tvrđavu” na stadionu Meno, gde su već nadoknadili 0:2 protiv Majnca pobedom od 4:0. Iako se čini da je forma ekipe Gerija O'Nila u pady (pet poraza u sedam mečeva), odmaranje ključnih igrača prošlog vikenda jasno govori da je ovaj meč apsolutni prioritet.

Rajo Valjekano dolazi sa prednošću od 1:0 zahvaljujući golu Alemaa, ali njihova slaba forma u gostima ove sezone daje nadu domaćinu. Španci su izgubili čak 10 od 12 mečeva na strani u La ligi, a u prethodnim rundama su imali dosta muka u revanšima.

Strazbur će biti bez povređenih Anselmina i Paničelija, dok Rajo ne može da računa na Luiza Felipea, ali im se vraća kapiten Isi Palazon. Očekuje se velika drama i verovatni produžeci, gde bi Strazbur na krilima domaće publike mogao da izbori finale.

NAŠ TIP: UG 1-3 (kvota 1,51)

