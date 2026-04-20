Ruski sud žestoko kaznio američku kompaniju: Moraju da plate zbog LGBT propagande
SUD u Moskvi izrekao je danas kompaniji Robloks kaznu od ukupno osam miliona rubalja, odnosno oko 90.000 evra, zbog, kako navode ruske vlasti, kršenja propisa o zabrani propagande LGBT sadržaja na njenoj istoimenoj gejming platformi.
Taganski sud u Moskvi proglasio je firmu Robloks krivom po dve tačke optužnice prema članu 6.21 ruskog Zakona o administrativnim prekršajima, koji se odnosi na zabranu širenja sadržaja povezanih sa netradicionalnim seksualnim odnosima, promenom pola i drugim temama definisanim tim propisom, prenosi Interfaks.
Ruski regulator Roskomnadzor blokirao je platformu Robloks u decembru, uz obrazloženje da sadrži materijale koji, prema tvrdnjama vlasti, uključuju zabranjeni sadržaj, kao i druge materijale povezane sa ekstremizmom i pozivima na protivpravne radnje.
Zabrana Robloksa početkom decembra je izazvala negodovanje negodovanje među nekim ruskim korisnicima, pa čak i retke proteste tokom vikenda u sibirskom gradu Tomsku, preneo je Rojters.
Robloks je zabranjen u nekoliko zemalja, uključujući Irak i Tursku, zbog zabrinutosti da ova platforma može da se zloupotrebi za zlostavljanje dece.
Američka kompanija tvrdi da poštuje nacionalne zakone i da je duboko posvećena bezbednosti korisnika.
Rusija je od početka rata u Ukrajini uvela mere kojima blokira ili ograničava brojne strane platforme društvenih medija kao što su Snepčet, Fejsbuk, Instagram, Vocap, Jutjub i Eplova aplikacija za video-pozive Fejstajm.
Robloks je onlajn platforma razvijena u Sjedinjenim Američkim Državama 2006. godine koja omogućava svakome da kreira sopstvene video-igre i igra video-igre koje su kreirali drugi korisnici.
Platformu svakog dana prati više od 150 miliona korisnika, navedeno je u izveštaju Robloksa za treći kvartal 2025. godine.
