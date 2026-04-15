Važno za sve penzionere u Srbiji: Više nema isplate "na ruke", a trebaće vam i jedan papir
GRAĐANI u Srbiji više ne mogu da primaju penziju putem poštara, čak ni u mestima gde nema banaka. Prema važećim propisima, isplata penzija moguća je isključivo preko tekućeg računa u banci.
Ova promena često izaziva nedoumice, posebno kod starijih koji žive u ruralnim područjima.
Obavezna isplata preko banke
Izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju iz 2019. godine uvedeno je pravilo da se penzije i novčane naknade isplaćuju isključivo na tekući račun.
To znači da više ne postoji mogućnost da poštar donosi penziju na kućnu adresu, bez obzira na to gde korisnik živi.
Šta je potrebno za ostvarivanje prava
Prilikom podnošenja zahteva za penziju, budući korisnik ima obavezu da dostavi potvrdu ili ovlašćenje iz banke u kojoj je otvoren račun. Bez tog dokumenta, isplata penzija ne može biti realizovana.
Građani sami biraju banku
Dobra vest je da izbor banke nije ograničen. Građani mogu da otvore račun u bilo kojoj banci koja posluje u Srbiji, u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima.
Problem za sela bez banaka
Ipak, za stanovnike manjih mesta i sela gde nema bankarskih filijala, ovo pravilo predstavlja dodatni izazov.
U takvim slučajevima, građani su primorani da putuju do najbližeg grada kako bi otvorili račun i kasnije podizali penziju, što za starije osobe može biti posebno otežavajuće.
Uprkos tome, zakon ne predviđa izuzetke, pa isplata penzija ostaje vezana isključivo za bankarski sistem.
(Mondo)
