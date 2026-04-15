Ekonomija

Važno za sve penzionere u Srbiji: Više nema isplate "na ruke", a trebaće vam i jedan papir

K. Despotović

15. 04. 2026. u 13:32

GRAĐANI u Srbiji više ne mogu da primaju penziju putem poštara, čak ni u mestima gde nema banaka. Prema važećim propisima, isplata penzija moguća je isključivo preko tekućeg računa u banci.

Важно за све пензионере у Србији: Више нема исплате на руке, а требаће вам и један папир

Jerome Cid / Alamy / Profimedia

Ova promena često izaziva nedoumice, posebno kod starijih koji žive u ruralnim područjima.

Obavezna isplata preko banke

Izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju iz 2019. godine uvedeno je pravilo da se penzije i novčane naknade isplaćuju isključivo na tekući račun.

To znači da više ne postoji mogućnost da poštar donosi penziju na kućnu adresu, bez obzira na to gde korisnik živi.

Šta je potrebno za ostvarivanje prava

Prilikom podnošenja zahteva za penziju, budući korisnik ima obavezu da dostavi potvrdu ili ovlašćenje iz banke u kojoj je otvoren račun. Bez tog dokumenta, isplata penzija ne može biti realizovana.

Građani sami biraju banku

Dobra vest je da izbor banke nije ograničen. Građani mogu da otvore račun u bilo kojoj banci koja posluje u Srbiji, u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima.

Problem za sela bez banaka

Ipak, za stanovnike manjih mesta i sela gde nema bankarskih filijala, ovo pravilo predstavlja dodatni izazov.

U takvim slučajevima, građani su primorani da putuju do najbližeg grada kako bi otvorili račun i kasnije podizali penziju, što za starije osobe može biti posebno otežavajuće.

Uprkos tome, zakon ne predviđa izuzetke, pa isplata penzija ostaje vezana isključivo za bankarski sistem.

(Mondo)

