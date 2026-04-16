Srbija dobija saobraćajno čudo u srcu Fruške Gore: Iriški venac biće dugačak 3,5 kilometra i prvi na listi impresivnih srpskih tunela

SA 3,5 KILOMETRA ovaj tunel će biti najduži u Srbiji i jedan od ključnih projekata koji menja saobraćajnu mapu Vojvodine.

Foto: Profimedija/ČTK/Taneček David

Auto-putevi, mostovi, tuneli samo su deo ogrpmnih infrastrukturnih projekata kakvi nikad ranije nisu zabeleženi u Srbiji. Tuneli su važan deo saobraćajnica i putne infrastrukture koji olakšavaju vožnju, skraćuju put, ali su vrlo zahtevni za izgradnju.

Na državnim putevima Srbije postoji oko 19 većih putnih tunela prve kategorije čija je ukupne dužina više od 33 km. Pored njih postoje i manji tuneli, lokalni i železnički, pa je ukupno broj svih tunela u Srbiji oko 70, a biće ih i više.

Iriški venac

Tunel Iriški venac jedan od najvažnijih i najkompleksnijih infrastrukturnih projekata u Srbiji, jer predstavlja ključni deo buduće brze saobraćajnice Novi Sad - Ruma, koja treba da spoji sever i zapad zemlje i rastereti ceo region Fruške gore. Ovaj kapitalni projekat povezaće Novi Sad sa auto-putem ka Šidu, znatno olakšati saobraćaj koji će biti i bezbedniji. Ovaj tunel je centralni deo takozvanog Fruškogorskog koridora, jedne od najvažnijih novih saobraćajnica u Vojvodini i prolazi ispod najvišeg dela Fruške gore - Iriškog venca, po kojem je i dobio ime.

Tunel je u potpunosti probijen kroz planinu nakon što su iz leve cevi, koja je duga 3.484 metra, uklonjeni poslednji kubici stenja i zemlje, a završena je desna tunelska cev iz pravca Iriga u dužini od 3.522 metra. Trenutno se radi na sekundarnoj oblozi i opremanju tunela, kako bi do kraja 2026. godine bio u potpunosti završen i pušten u saobraćaj. Sa 3,5 kilometara ovaj tunel će biti najduži u Srbiji i jedan od ključnih projekata koji menja saobraćajnu mapu Vojvodine.

Kada bude pušten u saobraćaj, očekuje se da će značajno smanjiti gužve na postojećim putevima i ubrzati protok između dva najvažnija urbana centra Novog Sada i zapadne Srbije. Izgradnjom tunela put se skraćuje za 45 minuta vožnje u jednom pravcu, a biće i mnogo bezbedniji zato što će se izbeći krivine, usponi i padovi, a sam saobraćaj će biti značajno ubrzan bez ugrožavanja Nacionalnog parka.

Laz

Laz tunel se nalazi na auto-putu "Miloš Veliki“, između Čačka i Požege, u zapadnoj Srbiji. Prolazi kroz planinski masiv na izuzetno zahtevnom terenu iznad doline Morave. Izgrađen je kao deo strateški važnog pravca koji povezuje Beograd sa jugozapadnom Srbijom.

Njegova dužina je oko 2,7 kilometra, što ga svrstava među najduže drumske tunele u zemlji. Značajno je skratio putovanje ka Užicu, Zlatiboru i crnogorskoj granici.

Pre izgradnje, vozači su morali da koriste krivudave i spore planinske puteve. Tunel je pušten u saobraćaj kao deo modernizacije koridora 11, a koristi ga veliki broj vozača posebno tokom turističke sezone ka Zlatiboru.

Zahvaljujući njemu, bezbednost saobraćaja je značajno povećana jer se izbegavaju opasne krivine. Danas predstavlja jedan od ključnih infrastrukturnih objekata u zapadnoj Srbiji od izuzetne važnosti za građane ovog kraja. Njegova izgradnja trajala je od marta 2020. a u saobraćaj je pušten 2025. godine.

Manajle

Manajle tunel se nalazi na južnom kraku Koridora 10 između Vladičinog Hana i Preševa. Prolazi kroz planinski teren Grdeličke klisure, jednog od najtežih delova za gradnju u Srbiji. Ovaj tunel je deo auto-puta koji povezuje Srbiju sa Severnom Makedonijom i Grčkom. Dugačak je oko 1,8 kilometara i predstavlja jedan od tehnički najzahtevnijih projekata.

Izgradnja je trajala godinama zbog nestabilnog terena i čestih klizišta. Puštanjem u saobraćaj značajno je rasterećen stari magistralni put kroz klisuru. Putovanje kroz ovaj deo Srbije sada je znatno brže i bezbednije, a sad je značajno smanjen i broj saobraćajnih nesreća na ovoj deonici puta.

Ovaj tunel je danas ključna karika međunarodnog tranzita kroz Balkan, a stanovnici juga Srbije imaju sigurniju i bržu vezu sa ostatkom zemlje i regiona. Izgradnja je počela 2013. a svečano je otvoren u maju 2019.

Predejane

Predejane tunel se takođe nalazi na Koridoru 10 u južnoj Srbiji, a smešten je u blizini mesta Predejane, između Grdelice i Vranja. Prolazi kroz planinski masiv koji je ranije bio usko grlo saobraćaja. Dužina tunela je oko 1,5 kilometar, i deo je auto-putne deonice ka Severnoj Makedoniji.

Njegova izgradnja je omogućila da se zaobiđu opasne serpentine starog puta. Posebno je važan za teretni saobraćaj i međunarodni transport robe. Zahvaljujući njemu, vreme putovanja kroz Grdeličku klisuru je značajno skraćeno.

Pre ovog tunela ova deonica puta je bila poznata po velikim gužvama i sporom protoku saobraćaja, a deo je moderne saobraćajne arterije Balkana. Gradnja je počela 2017. a u rad je puten u maju 2019. godine.

Straževica

Straževica tunel se nalazi na obilaznici oko Beograda, u južnom delu grada. Prolazi ispod brda Straževica i deo je najvažnijeg tranzitnog prstena oko glavnog grada Srbije. Njegova uloga je da rastereti gradske ulice od teškog teretnog saobraćaja, a posebno je važan za kamione koji prolaze kroz Beograd bez ulaska u centar. Ovaj tunel nalazi se na deonici Dobanovci - Bubanj Potok, dugačak je 745 m i izgrađen je u punom profilu autoputa.

Njegova izgradnja je bila kompleksna zbog geoloških uslova i ranijih oštećenja, a danas je deo šireg sistema obilaznice koji povezuje auto-put E75 i E70. Počeo je da se gradi 1992. godine, u saobraćaj je pušten 2012. godine, a onda je leva cev tunela probijena u junu 2020. godine, a radovi su završeni u okviru izgradnje sektora B-6 obilaznice oko Beograda.

Čortanovci

Čortanovci tunel je železnički tunel na brzoj pruzi Beograd - Novi Sad. Nalazi se u Sremu u okviru Fruške gore u blizini Dunava. Predstavlja deo najmodernije železničke infrastrukture u Srbiji. Dužina tunela je oko 2,2 km što ga čini jednim od najdužih železničkih tunela u zemlji.

Izgrađen je u okviru projekta brze pruge Beograd - Budimpešta. Zahvaljujući njemu, vozovi kroz ovaj deo putuju znatno brže i stabilnije. Putovanje između Beograda i Novog Sada skraćeno je na samo 30 minuta.

Ovaj tunel je deo kompleksnog sistema koji uključuje mostove i vijadukte preko Dunava. Izgradnja je bila zahtevna zbog klizišta i konfiguracije terena iznad reke. Građen je od septembra 2017. do aprila 2021. godine.

(Kurir)

BONUS VIDEO: PUTEVI ZA BUDUĆNOST: Pogledajte osmu epizodu video-serijala Novosti