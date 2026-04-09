ENERGETSKA KRIZA TRESE JAPAN: Na red došle i naftne rezerve
JAPAN razmatra da u maju aktivira dodatne nafte iz rezervi u količini za 20 dana, javila je agencija Kjodo.
Japan, koji uvozi sa Bliskog istoka oko 95 odsto svoje nafte, počeo je 16. marta da koristi naftu iz zaliha u koordinaciji sa drugim zemljama.
Do sada je oslobodio iz rezervi naftu za 50 dana potrošnje, a zatražio je od Međunarodne agencije za energetku da razmotri koordinisano puštanje druge serije, navedeno je u agencijskom izveštaju.
Narumi Hosokava, zamenik generalnog direktora za kriznu upravu u Ministarstvu ekonomije, trgovine i industrije, rekao je novinarima da Ministarstvo nastavlja da analizira situaciju.
Japanske rafinerije trenutno rade sa 67,7 odsto kapaciteta zbog smanjenog uvoza nafte, što je najniži nivo od juna prošle godine.
U svojim rezervama Japan trenutno ima dovoljno nafte za 230 dana.
Preporučujemo
CENA NAFTE U OVOM GRADU JE PAPRENA: Evo ko trenutno najskuplje plaća benzin na planeti
07. 04. 2026. u 09:37
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
