NOVE SUBVENCIJE ZA ELEKTRIČNE AUTOMOBILE U NEMAČKOJ: Evo koje su cifre u pitanju

NOVA subvencija za električne automobile u Nemačkoj ima za cilj ne samo da olakša kupovinu građanima, već i da, prema rečima ministra za zaštitu životne sredine Karstena Šnajdera, podstakne nemačku automobilsku industriju, prenosi Nemačka novinska agencija (dpa).

Nova premija za kupovinu električnih automobila, prema rečima ministra Šnajdera, pomoći će domaćoj automobilskoj industriji.

-Ovo je snažan podsticaj za elektromobilnost u Nemačkoj - rekao je on.

- Istovremeno, to je i podrška našoj domaćoj auto-industriji, koja nudi veliki broj kvalitetnih električnih vozila - dodao je.

Šnajder očekuje dostupnije modele

Prošle godine je oko 80 odsto novoregistrovanih električnih automobila i plug-in hibrida u Nemačkoj bilo evropske proizvodnje. Plug-in hibridi su vozila koja mogu da koriste i električnu energiju i benzin.

Među deset najčešće registrovanih novih električnih vozila dominiraju modeli nemačke auto-industrije, dodao je ministar. - Ove godine biće predstavljeno još više modela nemačkih proizvođača, uključujući i pristupačnije varijante.

Prema podacima Savezne kancelarije za drumski saobraćaj (KBA), jedanaest najčešće registrovanih potpuno električnih automobila prošle godine bili su modeli iz VW ili BMW grupacije. Na vrhu liste su VW ID.7 i ID.3. Kod plug-in hibrida situacija je nešto nejasnija, ali i tu sedam od deset najpopularnijih modela dolazi od BMW-a, Mercedesa ili VW grupe.

Građani sa nižim primanjima i porodice sa decom dobijaju veću podršku

Uopšteno, domaćinstva sa nižim prihodima i porodice sa decom imaju najveću korist od novih subvencija za kupovinu ili lizing električnih automobila. Državna pomoć se kreće od 1.500 do 6.000 evra, u zavisnosti od ličnih okolnosti.

Gornja granica prihoda za dobijanje subvencije je 80.000 evra po domaćinstvu, odnosno 90.000 evra za porodice sa dvoje dece. Osnovna subvencija za potpuno električne automobile iznosi 3.000 evra. Domaćinstva sa prihodima do 60.000 evra dobijaju 4.000 evra, dok ona sa prihodima do 45.000 evra dobijaju 5.000 evra. Subvencija se dodatno uvećava za 500 evra po detetu, najviše do 1.000 evra.

Subvencije nisu ograničene samo na električne automobile

Manja sredstva predviđena su za plug-in hibride i vozila sa produživačem dometa. Za njih osnovna subvencija iznosi 1.500 evra. Produživači dometa su mali motori sa unutrašnjim sagorevanjem koji služe za povećanje autonomije električnih vozila.

Da bi vozila ispunila uslove za subvenciju, ne smeju emitovati više od 60 grama CO₂ po kilometru ili moraju imati električni domet od najmanje 80 kilometara. Program subvencija biće ponovo razmotren od 1. jula 2027. godine, kada se planira uvođenje strožih kriterijuma koji će biti više usklađeni sa stvarnim emisijama CO₂.

