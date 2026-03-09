ISPALJEN RAFAL NA KUĆU POPULARNE PEVAČICE: Policija hitno reagovala, osumnjičena privedena (VIDEO)

NA Rijaninu kuću u Beverli Hilsu ispaljena je "kiša metaka", prenose američki mediji.

Foto: Profimedia

Policijski službenici iz policijske uprave Los Anđelesa reagovali su na prijave o pucnjavi kuće na Beverli Hilsu u nedelju i saopštila da je osumnjičena privedena.

CNS Njuz prenosi da je kuća na koju su ispaljeni meci u vlasništvu pop zvezde Rijane, koja se u tom trenutk nalazila u kući.

Rijana nije povređena. Dispičerski poziv otkiva da je ispaljeno najmanje 10 hitaca, iz vozila Telsa, parkiranog ispred kapije imanja. Žena se nakon pucnjave uputila kolima prema jugu.

Na licu mesta su pronađene čaure od automatske puške, a mediji su pokazali i rupe u ogradi i fasadi vile.

Osumnjičena je ubrzo je uhvaćena i privedena.

