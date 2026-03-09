CENA NAFTE PONOVO "DIVLJA": Zabeležen najveći jednodnevni rast u poslednjih šest godina

CENA nafte premašila je 100 dolara po barelu, prvi put otkako je 2022. godine započeo ukrajinski sukob.

Foto: Profimedia

Cena nafte zabeležila je najveći jednodnevni rast u poslednjih šest godina, a brent, globalna referentna cena nafte, skočio je za više od 20 odsto na 114 dolara /85 funti/ po barelu.

Terminski ugovori na naftu i cene benzina naglo su porasli jer trgovci strahuju da bi rat u Iranu mogao dovesti do dugotrajnog ograničenja protoka nafte u svetu.

Zabrinutost je dodatno porasla nakon što se sukob proširio i na druge zemlje Bliskog istoka, uključujući napade na rafinerije u toj naftom bogatoj regiji.

Iran je zapretio da će napasti svaki tanker s naftom koji prolazi kroz Ormuski moreuz, kroz koji prolazi oko 20 odsto svetske nafte.

Predsednik SAD Donald Tramp nazvao je porast cena nafte "vrlo malom cenom koju treba platiti".

Foto: Profimedia

- Kratkoročne cene nafte, koje će brzo pasti kada uništenje iranske nuklearne pretnje bude završeno, vrlo su mala cena koju SAD i svet plaćaju za sigurnost i mir. Samo bi budala mislila drugačije - napisao je Tramp na mreži Socijalna istina.

Analitičari ocenjuju da bi, ukoliko saobraćaj kroz Ormuški moreuz uskoro ne bude ponovno normalno tekao, cena nafte do kraja marta mogla da poraste i na 150 dolara po barelu.

Nakon početnog šoka izazvanog napadima na Iran 28. februara, prosečna cena benzina u SAD juče je dostigla 3,45 dolara po galonu, što je 16 odsto više nego sedmicu ranije, podaci su Američkog automobilskog saveza.

(Srna)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO