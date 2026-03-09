TAJNI PLAN VAŠINGTONA? Tramp razmatra potez koji bi mogao da promeni situaciju u Iranu
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp razmatra mogućnost slanja specijalnih jedinica u Iran kako bi zaplenile visoko obogaćeni uranijum, a zbog zabrinutosti da je skladište premešteno, navode za Blumberg zvaničnici upoznati sa diplomatskim planovima.
Pored uranijuma, zvaničnici američke administracije su za Aksios rekli da je bilo i razgovora o zauzimanju ostrva Harg, naftnog terminala koje je zaslužan za otprilike 90 odsto iranskog izvoza sirove nafte. Američki i izraelski zvaničnici aktivno tragaju za visoko obogaćenim uranijumom i imaju pripremljene planove za vanredne situacije, koji uključuju raspoređivanje specijalnih snaga ukoliko se njegova lokacija potvrdi, rekao je jedan od izvora za Blumberg.
Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su ključna iranska nuklearna postrojenja tokom dvanaestodnevnog rata u junu prošle godine. Neizvesnost u vezi sa iranskim visoko obogaćenim uranijumom dodatno je porasla jer je prošlo gotovo devet meseci otkako su inspektori Ujedinjenih nacija poslednji put potvrdili njegovu lokaciju, rekli su zvaničnici koji su govorili pod uslovom anonimnosti zbog poverljivosti razgovora. Zvaničnici SAD i Izraela poslednjih meseci intenzivno tragaju za skladištem iranskog visoko obogaćenog uranijuma, koji bi, ako se dodatno preradi, navodno mogao da posluži za izradu otprilike 11 nuklearnih bojevih glava.
U nedeljama uoči najnovijih američko-izraelskih udara, posmatrači Međunarodne agencije za atomsku energiju iz Beča primetili su pojačanu aktivnost ispred tunela izgrađenih u brdu u blizini Isfahana, gde je materijal poslednji put dokumentovan pre početka sukoba.
Ta aktivnost povećava verovatnoću da je barem deo od 441 kilogram visoko obogaćenog uranijuma uskladištenog u tom kompleksu premešten, rekao je jedan od izvora za Blumberg.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
IRAN POKRENUO PRVI NAPAD POD NOVIM AJATOLAHOM: Veliki raketni udar, drastičan skok cena nafte (VIDEO)
09. 03. 2026. u 07:29 >> 08:10
ODLUČENO: Izabran novi vrhovni verski vođa Irana
08. 03. 2026. u 22:30
PREDSEDNICI IRANA I AZERBEJDžANA: Razgovarali o incidentu u Nahčivanu
08. 03. 2026. u 22:33
HRVATSKOJ STIGLA PORUKA IZ IZRAELA: Potpuno prekinite diplomatske odnose sa Teheranom
AMBASADOR Izraela u Hrvatskoj Gari Koren pozvao je zvanični Zagreb da prekine diplomatske odnose s Teheranom i sprovede bezbednosne provere osoblja iranskog diplomatskog predstavništva u Hrvatskoj jer bi, kaže, među njima moglo biti "špijuna" Revolucionarne garde koja se u EU smatra terorističkom organizacijom.
06. 03. 2026. u 09:10
ŠOK ISTRAGA AMERIKANACA: Evo ko je gađao iransku školu u kojoj su poginule devojčice
AMERIČKI vojni istražitelji veruju da je verovatno da su američke snage odgovorne za napad na iransku školu za devojčice u kojem je u subotu poginulo više desetina dece, ali još nisu doneli konačan zaključak niti su završili istragu, rekli su za Rojters dvojica američkih zvaničnika.
06. 03. 2026. u 08:23
NOVI EKSPLICITNI SNIMCI MIRJANE PAJKOVIĆ: Policija sumnja KO je na snimku, drugi muškarac - odmah saslušana
RANIJE je objavljen i video za koji je deo medija napisao da je snimljen u prostorijama Vlade. Tim povodom oglasili su se iz Vlade Crne Gore, i demantovali te navode.
07. 03. 2026. u 22:55 >> 23:05
Komentari (0)