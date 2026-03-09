TAJNI PLAN VAŠINGTONA? Tramp razmatra potez koji bi mogao da promeni situaciju u Iranu

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp razmatra mogućnost slanja specijalnih jedinica u Iran kako bi zaplenile visoko obogaćeni uranijum, a zbog zabrinutosti da je skladište premešteno, navode za Blumberg zvaničnici upoznati sa diplomatskim planovima.

Pored uranijuma, zvaničnici američke administracije su za Aksios rekli da je bilo i razgovora o zauzimanju ostrva Harg, naftnog terminala koje je zaslužan za otprilike 90 odsto iranskog izvoza sirove nafte. Američki i izraelski zvaničnici aktivno tragaju za visoko obogaćenim uranijumom i imaju pripremljene planove za vanredne situacije, koji uključuju raspoređivanje specijalnih snaga ukoliko se njegova lokacija potvrdi, rekao je jedan od izvora za Blumberg.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su ključna iranska nuklearna postrojenja tokom dvanaestodnevnog rata u junu prošle godine. Neizvesnost u vezi sa iranskim visoko obogaćenim uranijumom dodatno je porasla jer je prošlo gotovo devet meseci otkako su inspektori Ujedinjenih nacija poslednji put potvrdili njegovu lokaciju, rekli su zvaničnici koji su govorili pod uslovom anonimnosti zbog poverljivosti razgovora. Zvaničnici SAD i Izraela poslednjih meseci intenzivno tragaju za skladištem iranskog visoko obogaćenog uranijuma, koji bi, ako se dodatno preradi, navodno mogao da posluži za izradu otprilike 11 nuklearnih bojevih glava.

U nedeljama uoči najnovijih američko-izraelskih udara, posmatrači Međunarodne agencije za atomsku energiju iz Beča primetili su pojačanu aktivnost ispred tunela izgrađenih u brdu u blizini Isfahana, gde je materijal poslednji put dokumentovan pre početka sukoba.

Ta aktivnost povećava verovatnoću da je barem deo od 441 kilogram visoko obogaćenog uranijuma uskladištenog u tom kompleksu premešten, rekao je jedan od izvora za Blumberg.

