POVRATNICI IZ INOSTRANSTVA DOBIJAJU SKORO 3.000 EVRA: Kritičari tvrde da je "potpuna nepravda"

U 2025. godini u Hrvatsku se vratilo 13.000 iseljenika, koji će biti nagrađeni poreskim olakšicama.

Svaki Hrvat koji je bio u inostranstvu više od dve godine i zaposlio se po povratku, oslobađa se plaćanja poreza na dohodak pet godina. To znači da povratnik sa prosečnom platom može dobiti povraćaj od oko 2.700 evra godišnje, odnosno do 14.000 evra u pet godina.

Mnogi povratnici, poput Sare iz Šibenika i Frana iz Bjelovara, već su se zaposlili i iskoristiće ovu olakšicu. Poreska uprava automatski utvrđuje pravo na oslobađanje i rešenje donosi do 30. juna 2026. Prvi povraćaji biće isplaćeni u maju, a povratnici nisu obavezni da ostanu u zemlji.

Ekonomista Boris Podobnik ističe da ovakve mere podstiču radnike da se vrate i da potražnja za radnicima iz inostranstva ostaje visoka.

- Možda će oni ipak tražiti druga radna mesta. Mislim da će ih malo raditi u građevini, i da će i dalje, s ovim povratom Hrvata, potražnja za radnicima iz inostranstva biti vrlo visoka - naglasio je Podobnik, predsednik Udruženja Glas preduzetnika.

- Neki radnici će se baš upitati: da li je i meni pametnije otići u Nemačku na dve godine, tamo zarađivati više, a potom se vratiti ovde i imati manji porez - dodao je.

Kritičari smatraju da se time favorizuju oni koji su se iselili u odnosu na one koji su ostali da rade u Hrvatskoj, a ministar obećava rad na većoj pravednosti u oporezivanju.

