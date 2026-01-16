"EU ODOBRILA SRBIJI ZA UPLATU JOŠ 56,5 MILIONA EVRA" Mali: Ove vesti pokazuju našu posvećenost da ispunimo ciljeve iz Reformske agende

SINIŠA Mali, ministar finansija i prvi potpredsednik Vlade Srbije, oglasio se danas na društvenoj mreži Instagram, povodom odobrenja EU za uplatu još 56,5 miliona evra, od ukupnog iznosa od 112 miliona, Republici Srbiji.

Objavu ministra Malog prenosimo u celosti:

Nakon što su sredinom prošle godine Republici Srbiji uplaćena prva sredstva Evropske unije, u iznosu od 51,66 miliona evra, u okviru predfinansiranja iz Plana rasta za Zapadni Balkan, odobreno je za uplatu još 56,5 miliona evra od ukupnog iznosa od 112 miliona.



Ove vesti pokazuju našu posvećenost da ispunimo ciljeve iz Reformske agende, iako nam je napredak blago usporen zbog domaćih negativnih dešavanja. Ipak, uveren sam da ćemo sve to brzo nadoknaditi i vratiti se na put ubrzanog razvoja i daljih reformi. To je naš apsolutni prioritet i tome ostajemo posvećeni. Jasno smo trasirali svoj evropski put i na njemu ćemo ostati dok ne ispunimo sve reformske ciljeve.Od odobrenih 56,5 miliona evra, direktno u budžet Srbije biće uplaćeno 26,3 miliona evra, dok je 30,2 miliona evra namenjeno projektima u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF - Western Balkans Investment Fund).Sredstva Evropske komisije odnose se na reforme sprovedene u drugoj polovini 2024. godine, a od sedam koraka koliko je predvidela Reformska agenda za taj period, Evropska komisija je procenila da je Srbija ostvarila - implementaciju trećeg energetskog paketa, uvođenje 5G mreže i usklađivanje sa viznim režimom EU.Ove reforme doprinose modernizaciji ekonomije, jačanju institucionalnih kapaciteta i poboljšanju poslovnog okruženja u Republici Srbiji.

