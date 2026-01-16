"TO PREVAZILAZI DEČJE BAJKE" Orban: Građane zapadne Evrope zamajavaju izmišljotinama da će Rusija platiti Kijevu reparacije
MAĐARSKI premijer Viktor Orban rekao je da ga čude oni u Evropi koji veruju u bajke političara o reparacijama koje će Rusija navodno isplatiti i ne bune se protiv onih koji šalju milijarde od njihovih poreza u Ukrajinu.
Kako je rekao, evropski političari bukvalno bacaju u vetar stotine milijardi od novca evropskih poreskih obveznika, polazeći od toga da će Rusija platiti reparacije i da će Evropa na taj način vratiti sredstva koja je dala Ukrajini.
- Još nisam sreo nikoga, nijednog ozbiljnog eksperta, koji bi tvrdio da je moguće naneti takav poraz Rusiji na frontu da oni moraju da isplate reparacije. To prevazilazi dečje bajke. Građane zapadne Evrope kljukaju izmišljotinama i tako obuzdavaju njihovo nezadovoljstvo - rekao je Orban za radio "Košut".
Orban kaže da je „iznenađen koliko se ovo vuče“ dok se „narod ne pobuni“. Kako je dodao, ne bi prošlo ni nedelju dana a on ne bi mogao više da obavlja svoju funkciju, jer bi Mađari takvu izjavu smatrali prevarom i ismejali bi ga.
Podsetimo, rusko Ministarstvo spoljnih poslova je više puta isticalo da su ideje EU reparacijama ukrajinskoj strani potpuno van realnosti.
(Sputnik)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
ORBAN SE OGLASIO O GRENLANDU: Evo ko treba da odlučuje o sudbini ostrva
15. 01. 2026. u 21:44
"Tramp zadao poslednji udarac liberalnom svetskom poretku" Orban: Došlo je doba nacija
11. 01. 2026. u 16:52
TRAMP UPUTIO PISMO ORBANU: Evo šta mu je poručio
09. 01. 2026. u 10:22
ZAVRŠEN SUDBONOSNI SASTANAK OKO GRENLANDA! Pomeren iz Bele kuće, trajao 50 minuta, a o jednoj fotografiji svi govore (FOTO)
ZVANIČNI sastanak na visokom nivou oko Grenlanda, na kojem su učestvovali američki potpredsednik Džej Di Vens, američki državni sekretar Marko Rubio i ministri spoljnih poslova Danske i Grenlanda, Lars Loke Rasmusen i Vivijan Mocfelt, završen je nakon 50 minuta.
14. 01. 2026. u 18:36
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
PUTIN: Situacija je SVE GORA, svet postaje sve OPASNIJI
RUSKI predsednik Vladimir Putin rekao je u četvrtak da se međunarodna situacija pogoršala i da svet postaje sve opasniji, ali nije spominjao situaciju u Venecueli i Iranu.
16. 01. 2026. u 07:41
Komentari (0)