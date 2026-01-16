"TO PREVAZILAZI DEČJE BAJKE" Orban: Građane zapadne Evrope zamajavaju izmišljotinama da će Rusija platiti Kijevu reparacije

MAĐARSKI premijer Viktor Orban rekao je da ga čude oni u Evropi koji veruju u bajke političara o reparacijama koje će Rusija navodno isplatiti i ne bune se protiv onih koji šalju milijarde od njihovih poreza u Ukrajinu.

Foto: Profimedia

Kako je rekao, evropski političari bukvalno bacaju u vetar stotine milijardi od novca evropskih poreskih obveznika, polazeći od toga da će Rusija platiti reparacije i da će Evropa na taj način vratiti sredstva koja je dala Ukrajini.

- Još nisam sreo nikoga, nijednog ozbiljnog eksperta, koji bi tvrdio da je moguće naneti takav poraz Rusiji na frontu da oni moraju da isplate reparacije. To prevazilazi dečje bajke. Građane zapadne Evrope kljukaju izmišljotinama i tako obuzdavaju njihovo nezadovoljstvo - rekao je Orban za radio "Košut".

Orban kaže da je „iznenađen koliko se ovo vuče“ dok se „narod ne pobuni“. Kako je dodao, ne bi prošlo ni nedelju dana a on ne bi mogao više da obavlja svoju funkciju, jer bi Mađari takvu izjavu smatrali prevarom i ismejali bi ga.

Podsetimo, rusko Ministarstvo spoljnih poslova je više puta isticalo da su ideje EU reparacijama ukrajinskoj strani potpuno van realnosti.

(Sputnik)

