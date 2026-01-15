NEMCI TEŠKO PRELAZE NA EVRO: I posle 24 godine čuvaju milijarde u markama
PREMA podacima Bundesbanke, više od 162 miliona novčanica i više od 23 milijarde kovanica još nije razmenjeno - ukupne vrednosti oko 12,1 milijarda maraka, što je oko 6,2 milijarde evra.
Nemci i dalje, 24 godine nakon uvođenja evra, čuvaju stare nemačke marke. Bundesbanka je tako prošle godine razmenila skoro 53,1 milion maraka, što odgovara nešto više od 27 miliona evra.
Prethodnih godina, brojke su bile slične: 2024. godine razmenjeno je oko 53,2 miliona maraka, a 2023. godine nešto više od 58 miliona, piše Spiegel.
Stare novčanice i kovanice često se pojavljuju u nasledstvima ili budu slučajno otkrivene, a ponekad se čuvaju iz nostalgije. Tako je Bundesbanka 2025. primila nekoliko novčanica od pet maraka sa rukom ispisanim porukama, datiranim iz 2000. i 2001. godine.
Prema podacima Bundesbanke, više od 162 miliona novčanica i više od 23 milijarde kovanica još nije razmenjeno. Njihova ukupna vrednosti je oko 12,1 milijarda maraka, odnosno oko 6,2 milijarde evra. Polovina tog iznosa su kovanice – 6,52 milijarde maraka, a ostatak novčanice – 5,61 milijarda maraka.
Bundesbanka nudi neograničenu zamenu starih maraka za evre, po fiksnom kursu 1,95583 maraka za jedan evro. Zamena može da se izvrši u bilo kojoj od 31 filijale banke ili poštom.
Nemačka je među sedam zemalja evrozone gde zamena stare nacionalne valute nije vremenski ograničena.
Ostale zemlje sa sličnom praksom uključuju Austriju, Irsku, Estoniju, Letoniju, Litvaniju i Bugarsku.
(Bonitet.com)
"SVAKO POBOLjŠANjE JE VAŽNO!" Građani zadovoljni zbog novih ekonomskih mera
