VLADA SRBIJE DONELA ODLUKU: Zabrana izvoza nafte i svih naftnih derivata za pogon motora

В.Н.

09. 03. 2026. u 08:27

VLADA Republike Srbije donela je na jutrošnjoj vanrednoj sednici odluku o zabrani izvoza nafte i svih naftnih derivata za pogon motora.

Foto D. Balšić

- Zabrana se odnosi na izvoz dizela , benzina i sirove nafte svim vidovima transporta do 19.marta nakon čega ćemo donositi dalje odluke. Suština ove zabrane je zaštita domaćeg tržista od nestašica i skoka cena a usled globalnoh poremećaja na svetskom tržištu  - izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović

Ona podseća i da je Srbija zemlja u kojoj građani plaćaju naftne derivate jeftinije u odnosu na njegovu realnu cenu na berzi te da država čini sve da zaštiti građane i privredu.

