Ekonomija

"NOVOSTIMA" POTVRĐENO: Nafta krenula JANAF-om

Д. Ст.

13. 01. 2026. u 08:30

POČEO je transport sirove nafte za Rafineriju nafte u Pančevu preko Jadranskog naftovoda (JANAF), potvrđeno je “Novostima”.

НОВОСТИМА ПОТВРЂЕНО: Нафта кренула ЈАНАФ-ом

Foto: Nis

Podsetimo, posle skoro 100 dana, koliko ni kap nafte nije stizala u Srbiju, danas stiže za NIS prva sirova nafta.

Građani u proteklom periodu nisu osetili nikakve probleme. Država je pokazala da se dobro pripremila i da je sposobna da se izbori sa ovakvim situacijama. 

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je ranije da će danas stići za NIS prva sirova nafta preko JANAF-a i da će se isporučivati u toku ove nedelje, kao i da to znači da će Rafinerija u Pančevu početi da radi oko 16. januara i izbaciti prvi dizel iz proizvodnje na tržište oko 26. ili 27. januara.

Đedović Handanović je rekla da očekuje da razgovori Gaspromnjefta i MOL-a o kupovini ruskog udela u NIS-u budu uspešno završeni i da OFAK produži licencu za rad NIS-u.

- U utorak ujutru lepe vesti, posle skoro 100 dana stiže prva nafta Jadranskim naftovodom. To je nekih 85.000 tona koje će se isporučivati u toku ove nedelje. Znači, Rafinerija u Pančevu kreće u rad oko 16. januara, u svakom slučaju pre kraja nedelje. Očekujemo da prvi dizel izađe iz proizvodnje i bude na tržištu oko 26, 27. januara - rekla je Đedović Handanović.

Dodala je da se očekuje da, posle tih 85.000 tona, dodatnih 35.000-45.000 tona nafte stigne u toku sledeće nedelje, što će sve obezbediti, kako je rekla, pored domaće sirove nafte koje trenutno ima oko 120.000 tona, da Rafinerija u jednom dužem vremenskom periodu i posle 23. januara može da nastavi da radi. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

ŠTA SE SPREMA U EVROPI? Nemački general upozorava: Bacite se na posao... kad stvari postanu gadne, ostaćete sami!
Svet

0 0

ŠTA SE SPREMA U EVROPI? Nemački general upozorava: "Bacite se na posao... kad stvari postanu gadne, ostaćete sami!"

"NE treba mi međunarodno pravo", rekao je Donald Tramp u intervjuu za Njujork Tajms. Njegovo jedino ograničenje u odnosima s drugim zemljama? "Moj moral - ja. To je jedino što me može zaustaviti". Američki predsednik dalje napominje da će možda morati da bira između Grenlanda i NATO-a – dodajući da savez nije ništa bez Sjedinjenih Država.

12. 01. 2026. u 17:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LJUDI ŠOKIRANI SCENOM NA RTS-U: Umesto zastave Srbije - OVO! A evo kako je skandal objasnio Javni servis!

LjUDI ŠOKIRANI SCENOM NA RTS-U: Umesto zastave Srbije - OVO! A evo kako je skandal objasnio Javni servis!