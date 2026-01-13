"NOVOSTIMA" POTVRĐENO: Nafta krenula JANAF-om
POČEO je transport sirove nafte za Rafineriju nafte u Pančevu preko Jadranskog naftovoda (JANAF), potvrđeno je “Novostima”.
Podsetimo, posle skoro 100 dana, koliko ni kap nafte nije stizala u Srbiju, danas stiže za NIS prva sirova nafta.
Građani u proteklom periodu nisu osetili nikakve probleme. Država je pokazala da se dobro pripremila i da je sposobna da se izbori sa ovakvim situacijama.
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je ranije da će danas stići za NIS prva sirova nafta preko JANAF-a i da će se isporučivati u toku ove nedelje, kao i da to znači da će Rafinerija u Pančevu početi da radi oko 16. januara i izbaciti prvi dizel iz proizvodnje na tržište oko 26. ili 27. januara.
Đedović Handanović je rekla da očekuje da razgovori Gaspromnjefta i MOL-a o kupovini ruskog udela u NIS-u budu uspešno završeni i da OFAK produži licencu za rad NIS-u.
- U utorak ujutru lepe vesti, posle skoro 100 dana stiže prva nafta Jadranskim naftovodom. To je nekih 85.000 tona koje će se isporučivati u toku ove nedelje. Znači, Rafinerija u Pančevu kreće u rad oko 16. januara, u svakom slučaju pre kraja nedelje. Očekujemo da prvi dizel izađe iz proizvodnje i bude na tržištu oko 26, 27. januara - rekla je Đedović Handanović.
Dodala je da se očekuje da, posle tih 85.000 tona, dodatnih 35.000-45.000 tona nafte stigne u toku sledeće nedelje, što će sve obezbediti, kako je rekla, pored domaće sirove nafte koje trenutno ima oko 120.000 tona, da Rafinerija u jednom dužem vremenskom periodu i posle 23. januara može da nastavi da radi.
Preporučujemo
ZAKON O ANEKSIJI GRENLANDA PREDAT KONGRESU: "Dodeliti mu status savezne države SAD"
AMERIČKI republikanski kongresmen Rendi Fajn podneo je predlog zakona koji predviđa „aneksiju i dodelu statusa savezne države“ Grenlandu u okviru Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u saopštenju koje je objavio zakonodavac.
12. 01. 2026. u 21:16
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
SKRIVENA PRETNjA IZ VOJNE BAZE: Tajni grad veličine 100 Moskvi na Grenlandu - duboko ispod ledenog pokrivača
NAUČNICI upozoravaju na ozbiljan ekološki rizik od napuštene američke vojne baze Kamp Senčuri, poznate kao „grad pod ledom“, koju je slučajno ponovo otkrio NASA-in radar 2024. godine duboko ispod ledenog pokrivača Grenlanda.
10. 01. 2026. u 15:43
Komentari (0)