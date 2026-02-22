KOLIKO JE VAŠE TELO ZAISTA STARO? Testirajte fizičku spremnost uz ovih 5 vežbi

SVE više ljudi, naročito nakon pedesete godine, primećuje da telo "ne sluša" kao ranije. Teže se održava ravnoteža, ustajanje sa stolice traži više napora, a duže hodanje brže zamara. Ipak, između subjektivnog osećaja i stvarnog stanja fizičke spremnosti često postoji razlika.

Depositphotos

Upravo zato savremena medicina i gerijatrija već godinama koriste jednostavne, brze i bezbedne funkcionalne testove koji pomažu da se proceni koliko je telo zaista snažno, stabilno i pokretljivo. Dobra vest je da za ovakvu procenu nisu potrebni skupi aparati, teretana niti sportsko iskustvo. Većina testova može se uraditi kod kuće, za svega nekoliko minuta, uz minimum prostora. Oni ne mere sportsku formu, već ono što je daleko važnije u svakodnevnom životu: ravnotežu, snagu mišića, pokretljivost zglobova i osnovnu izdržljivost - sposobnosti koje direktno utiču na samostalnost, sigurnost pri kretanju i kvalitet života. Još važnije, ovi testovi ne služe da "etiketiraju" godine, već da pokažu funkcionalnu, odnosno biološku starost tela. Zato se koriste ne samo kod starijih osoba, već i kod ljudi srednjih godina, pa čak i kod mlađih koji žele realan uvid u svoju fizičku spremnost. Redovnim ponavljanjem, oni mogu biti i odličan pokazatelj napretka - jer se rezultati, uz malo vežbe i doslednosti, često popravljaju brže nego što se očekuje.

Stajanje na nozi

Stanite uspravno, ruke uz telo. Podignite jednu nogu (ne naslanjajte se na drugu). Gledajte pravo ispred sebe. Merite vreme dok ne izgubite ravnotežu. Orijentacioni rezultati: 40 do 50 i više sekundi - vrlo dobra ravnoteža 20 do 40 sekundi - dobra, ispod 10 sekundi - znak je da bi ravnotežu trebalo da vežbate. Posle 50. godine, ispod pet do sedam sekundi povezuje se sa većim rizikom od padova.

Ustajanje sa stolice

Sedite na stolicu bez naslona za ruke. Prekrstite ruke na grudima. Ustanite i sedite pet puta što brže, bez pomoći ruku. Rezultati: manje od 10 sekundi - dobra snaga, 10 do 15 sekundi - solidno, više od 15 sekundi - slabija snaga nogu Ovo je jedan od najvažnijih testova za samostalnost u starijem dobu.

Test hodanja

Hodajte normalnim tempom šest minuta. Izmerite približno koliko ste prešli u metrima. Gruba orijentacija: 500 do 600 m - dobra kondicija, 400 do 500 m - srednja, ispod 400 m - slabija izdržljivost. Ako se brzo zamorite ili ostanete bez daha - to je važan signal, ne razlog za paniku.

Fleksibilnost

Stanite uspravno. Polako se savijte napred sa ispruženim nogama. Pokušajte da dodirnete prste stopala. Rezultat: lako dodirujete ili prelazite prste - dobra pokretljivost dodirnete potkolenice - u redu, jedva do kolena - smanjena fleksibilnost. Pokretljivost ili fleksibilnost tela često prvo strada s godinama ako se ne vežba.

Stisak šake

Snažno stisnite pesnicu i zadržite pet do 10 sekundi. Ako se brzo umorite ili osetite drhtanje - snaga je slabija. Snaga stiska šake povezana je sa opštim zdravstvenim stanjem, ne samo sa rukama.