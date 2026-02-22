Salate i čorbe

KUPUS SALATA NA NEMAČKI NAČIN: Savršen dodatak pečenju, ili roštilju

Bojana Jovanović

22. 02. 2026. u 07:00

KUPUS salata je omiljeni dodatak pečenju ili roštilju u Srbiji, a i Nemci obožavaju da je jedu uz domaće kobasice.

КУПУС САЛАТА НА НЕМАЧКИ НАЧИН: Савршен додатак печењу, или роштиљу

Foto: Novosti/AI

Potrebno je:

900 g svežeg kupusa, 70 ml temeljca od povrća, 4 kašike alkoholnog sirćeta, 3 kašičice šećera, 2 kašike ulja, 2 kašičice soli, 2 kašičice semenki kima, malo sveže mirođije, glavica crnog luka, biber po želji

Priprema:

Operite kupus, posušite ga, očistite i isecite na tanke trake. Zatim ga posolite i pošećerite i potom dobro izgnječite rukama da biste iz njega iscedili višak tečnosti. Luk sitno iseckajte pa ga dodajte oceđenom kupusu, kao i mirođiju. U posebnoj činiji pomešajte ulje, temeljac, sirće i kim, tako da se svi sastojci dobro sjedine. Time prelijte kupus, izmešajte i poslužite odmah.

