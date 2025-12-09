ŽIVITE U INOSTRANSTVU I HOĆETE DA LEGALIZUJETE OBJEKAT: Evo šta treba da uradite

DRŽAVA je pokrenula novi sistem i sve informacije, uslove i samu prijav građani Srbije mogu da pronađu na jednom mestu.

Foto: Unsplash

Prijava nelegalnih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnost u bilo kojoj opštini u više od 580 objekata "Pošte Srbije" zvanično je počela danas na sajtu Svoj na svom.

Ko ima pravo na legalizaciju, šta se tačno traži od dokumentacije i kako izgleda ceo postupak za "Puls Srbije" na Kurir televiziji odgonetnula je advokatica Ana Selak.

"Istorija ne pamti bržu proceduru"

Čak i oni koji su bili u postpuku, moraće da se prebace na novi sistem koji je neizmerno jednostavniji i efikasniji.

- Svedočimo istoriji na neki način jer ona ne pamti bržu proceduru za upis nekretnina u katastar. Druga važna stvar jeste velika zabluda kod ljudi koju čujem iz prakse, a jeste da se možda ovo ne odnosi na lica koja su ranije ušla u proceduru ozakonjenja objekata ili legalizacije. Dakle, svako ko nije završio sve započete postupke, ko je prijavljivao objekte nebrojano puta do sada, on je obavezan da to danas učini. Današnjim danom, sve opštine i gradovi su obustavili dosadašnje postupke - započela je Selak.

Da ne dođe do zablude, građani ne moraju prijave da podnesu danas, već u narednih 60 dana, a počevši od danas.

- Tako je, ali je danas nastupila prekluzija u smislu da su zaključeni svi postupci koji su do sada vođeni. Samim tim, da se građani ne vode time da su ranije podneli zahtev, pa će automatski da uđe u proceduru. Dakle, svako je u obavezi, kome je nelegalan objekat, da ga prijavi, počevši od danas, pa u trajanju od 60 dana - rekla je Selak.

Koja vam je papirologija potrebno prilikom legalizacije objekta, pročitajte u našem odvojenom tekstu.

Objekti koji ne budu legalizovani

Ana Selak je otrkila šta će se desiti sa objektima koji se ne prijave za nov način legalizacije koja će da traje narednih 60 dana.

- Oni koji ne budu evidentirani, predviđeno je da pređu u svojinu Republike Srbije. Svakome je u pravnom interesu da evidentira objekat kroz ovu proceduru, a pogotovo jer je sada olakšana i ne zahteva urbanističke i građevinske procedure koje su se ranije zahtevale. Ovo je pravni proces i može da se stekne pravna važnost ovih upisa što je neophodno za lica koja nisu upisana u katastar. Mrtav kapital je onaj sa kojim ne možete da radite ništa, a obiman je u našoj zemlji, pa nelegalne objekte u našoj zemlji nismo mogli da prometujemo, poklonimo, stavimo hipoteku... Ovom procedurom dobija i onaj čiji je objekat, ali i sistem budući da i država ima korist od ovih procedura - objašnjava Selak.

U sve je uključena i Pošta Srbije koja pruža tehničku podršku svim digitalno neveštim građanima, pa je Selak odgovorila da li će biti potrebna i pomoć advokata za građane zbog ove procedure.

- Ja zagovaram pravnu pomoć u svim oblicima, ali ovo je više tehnička stvar. Zaista je takva. Ovde neko već besplatno pruža tu uslugu, pa će ljudi retko da se obrate advokatu kada je ovo u pitanju. Advokata možemo da angažujemo kada treba da objasnimo pravni osnov sticanja svake pojedinačne nepokretnosti.

Šta ako živite u inostranstvu

Selak navodi da ljudi u inostranstvu neće imati smetnje jer procedura preko interneta razbija okvire u kojima će podnosioci morati da budu na teritoriji Srbije. Međutim, ističe da je neophodno da se to uradi lično, a ne da neko podnese zahtev za nas.

- Onaj ko nije u zemlji ne mora da znači da neće moći da podnese, budući da je sve onlajn, pa nema prepreka. Ovo je postala opšta stvar koja je otišla van okvira zemlje. Neophodno je da to osoba obavi lično jer mora da se unese broj lične karte, dakle morate posedovati važeću ličnu kartu, a potom se unosi i mejl adresa i na taj način komuniciramo sa organom koji sprovodi postupak. Neophodno je imati važeći lični dokument, sve ostalo nije jer se u prvom koraku ne zahteva da se preda taj pravni osnov sticanja ukoliko njega nema. Ako nešto bude zafalilo, vama će se naložiti da dopunite svoj zahtev tačnom određenom stvari - zaključila je Selak.

(Republika)