OVAJ GRAD DELI BESPLATAN NOVAC: Evo ko ima pravo na 50 evra
PODIGNUT je cenzus kako bi što više građana moglo da ostvari pravo na novčani poklon od 50 evra.
Grad Koprivnica i ove godine obradovaće brojne sugrađane božićnim bonusima. Uoči ovogodišnje podele, podignut je cenzus kako bi što više građana moglo da ostvari pravo na novčani poklon od 50 evra. Podela kreće 1. decembra, a do tada je potrebno prikupiti odgovarajuću dokumentaciju i potvrditi pravo na ovaj božićni bonus iz gradske kase.
Kako navode iz gradske uprave, božićni bonusi su namenjeni penzionerima sa penzijom do 550 evra, korisnicima nacionalne naknade za starija lica, osobama sa invaliditetom koje primaju inkluzivni dodatak prve, druge i treće kategorije podrške, roditeljima-negovateljima, kao i nezaposlenim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih porodica.
Penzioneri i korisnici nacionalne naknade za starija lica bonus će preuzimati u zgradi Gradske uprave prema utvrđenom rasporedu, dok će osobama sa invaliditetom iznos biti uplaćen direktno na bankovni račun.
(Biznis Kurir/Poslovni dnevnik)
