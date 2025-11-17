JEFTINIJE OD PELETA I DRVA: Ovo postaje novo hit gorivo za grejanje

BRIKET od ljuski suncokreta sve češće se predstavlja kao ekološko i isplativo biogorivo koje bi u narednim godinama moglo postati ozbiljan konkurent drvetu, peletu, pa čak i gasu.

D. Novković

U vreme energetske neizvesnosti i rasta svesti o održivosti, ovo gorivo sve češće ulazi u domaćinstva kao alternativa tradicionalnim izvorima toplote.

Reč je o bioproizvodu koji nastaje preradom otpada uljarske industrije, što direktno utiče na njegovu nisku cenu. Prednosti ovog goriva uključuju visoku energetsku vrednost, nisku vlažnost od osam do dvanaest odsto, minimalnu količinu pepela do četiri odsto, lako skladištenje i mogućnost upotrebe pepela kao đubriva.

U pepelu se nalaze hranljive materije poput fosfora i kalijuma, a zbog visokog pH može se koristiti i za smanjenje kiselosti zemljišta.

Kako se pravi briket od ljuski suncokreta?

Proces proizvodnje započinje sušenjem ljuski suncokreta do maksimalno dvanaest odsto vlage. Zatim se drobe kako bi se olakšalo presovanje, nakon čega se pod visokim pritiskom formiraju u stabilne komade u hidrauličnim ili pužnim presama.

U proizvodnji se ne koriste lepkovi ili smole, što ga čini potpuno ekološkim gorivom. Niska vlažnost i nizak sadržaj pepela omogućavaju relativno čisto sagorevanje koje je bezbednije za životnu sredinu.

Da li je isplativo kupovati briket od ljuski suncokreta?

Isplativost zavisi pre svega od odnosa cene i energetske vrednosti, a u ovom slučaju taj odnos je povoljno izbalansiran. Energetska vrednost briketa procenjuje se na 18 do 20 megadžula po kilogramu, dok drvo ima vrednost između 14 i 19 megadžula.

Cena briketa kreće se od 16.650 do 33.000 dinara po toni.

Primer računice: kuća od 100 kvadratnih metara, izgrađena pre 2024. godine i sa prosečnom termoizolacijom, koja ima godišnju potrebu od deset hiljada kilovat-časova, zahteva oko 2,35 tona ovog goriva (računato uz 85 odsto efikasnosti kotla). Takvo grejanje košta približno oko 78.000 dinara.

Postoje i mane

Cena i dostupnost mogu sezonski da variraju, a neki kupci moraju da nabave odgovarajući kotao. Osim toga, ovo gorivo nije strogo regulisano, pa nema obavezne sertifikate, što može dovesti do mešanja sa nekvalitetnim otpadom i smanjenja vrednosti goriva.

Pelet i briket od ljuski suncokreta

Briket se često poredi sa drvenim peletom.

Najvažnije razlike su:

- Energetska vrednost peleta iznosi oko 16,5 do 18 megadžula, dok briket ima od 18 do 20 megadžula.

- Cena peleta iznosi oko 1.500 poljskih zlota, odnosno oko 41.500 po toni, što je znatno više u odnosu na briket.

- Sadržaj pepela kod briketa je viši, što određuje tip kotla u kojem se sme koristiti.

- Briket je jeftiniji i energetski efikasniji, ali zahteva specifičnu opremu zbog veće količine pepela.

U kojim pećima se može koristiti

Briket od ljuski suncokreta može se koristiti u kaljevim pećima, pećima na biomasu i takozvanim “kozama”. Međutim, klasični kotlovi na pelet nisu prilagođeni sagorevanju goriva sa ovako visokim sadržajem pepela.

Velika količina pepela može stvoriti šljaku i problematičan talog u komori za sagorevanje, pa kotao mora imati sistem za automatsko uklanjanje pepela i odgovarajuće rešetke. Ugradnja kotla koji je kompatibilan sa briketom može koštati i nekoliko hiljada evra.

