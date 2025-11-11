PAD BITKOINA POTRESAO TRŽIŠTE: Strah zavladao među investitorima
VREDNOST bitkoina je danas u 15.00 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens pala za 2,02 odsto na 89.962,42 evra.
Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 62,08 milijardi evra. Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 26 u kategoriji " strah", što je malo pogoršanje u odnosu na juče kada je bio na nivou 29 u istoj kategoriji.
Vrednost itirijuma (ETH) pala je za 2,22 odsto na 3.045,29 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 2,48 odsto na 843,32 evra. Kriptovaluta solana (SOL) je pala za 3,79 odsto na 140,36 evra, a avalanš (AVAX) za 2,85 odsto na 15,27 evra.
Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,79 evra, što je za 3,26 odsto više nego juče. Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute LSK, RESOLV i UNI.
(Tanjug)
