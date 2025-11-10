Ekonomija

HITNO POVUČEN PROIZVOD IZ DEKATLONA SA TRŽIŠTA SRBIJE: Postoji rizik od povreda

В. Н.

10. 11. 2025. u 15:27

SA tržišta Srbije povlači se košarkaški obruči marke "Tarmark", proizvod se povlači zbog Sarizika od povreda, objavljeno je na sajtu NEPRO.

ХИТНО ПОВУЧЕН ПРОИЗВОД ИЗ ДЕКАТЛОНА СА ТРЖИШТА СРБИЈЕ: Постоји ризик од повреда

Foto: Printskrin

Košarkaški obruči robne marke Tarmak, model B900 BOX NBA, šifra artikla 4239136, upakovani u kartonsku kutiju, težine 85kg. Prodaja proizvoda se vršila preko Decathlon online mreže.

Nekoliko proizvoda - koševa ove serije imali su pogrešnu ručku, odnosno ručka koja podiže koš nije bila odgovarajuće debljine i visine. Ako se crvena ručica, koja se koristi za podešavanje visine, ukloni tokom upotrebe ili rukovanja proizvodom, stub može pasti vertikalno, što može dovesti do povreda korisnika.

Svi kupci su obavešteni putem email-a o grešci na proizvodu i mogućnosti da se povučeni proizvod učini bezbednim korišćenjem druge bezbedne ručke. Kupcima je, na kućnu adresu, dostavljena nova ručka odgovarajuće visine i debljine.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)

SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)