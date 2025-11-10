HITNO POVUČEN PROIZVOD IZ DEKATLONA SA TRŽIŠTA SRBIJE: Postoji rizik od povreda

SA tržišta Srbije povlači se košarkaški obruči marke "Tarmark", proizvod se povlači zbog Sarizika od povreda, objavljeno je na sajtu NEPRO.

Foto: Printskrin

Košarkaški obruči robne marke Tarmak, model B900 BOX NBA, šifra artikla 4239136, upakovani u kartonsku kutiju, težine 85kg. Prodaja proizvoda se vršila preko Decathlon online mreže.

Nekoliko proizvoda - koševa ove serije imali su pogrešnu ručku, odnosno ručka koja podiže koš nije bila odgovarajuće debljine i visine. Ako se crvena ručica, koja se koristi za podešavanje visine, ukloni tokom upotrebe ili rukovanja proizvodom, stub može pasti vertikalno, što može dovesti do povreda korisnika.

Svi kupci su obavešteni putem email-a o grešci na proizvodu i mogućnosti da se povučeni proizvod učini bezbednim korišćenjem druge bezbedne ručke. Kupcima je, na kućnu adresu, dostavljena nova ručka odgovarajuće visine i debljine.

